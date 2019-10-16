【施政報告2019】護士專科僅推自願註冊　護專：有能力當認證機構

護士正邁向專科化，新一份施政報告提到，護士管理局預期於2020年初就護士專科發展推出自願註冊計劃，但仍未就立法訂明時間表。 香港護理專科學院院長黃金月受訪時透露，當局預計就16個專科推自願註冊，護專的課程亦全數涵蓋該些專科。她續指，護專已有完整的課程框架及認證制度，形容在本港是「只此一家」，她對未獲政府邀請成為認證機構感到難以理解，又期望可在餘下幾個月再與護士管理局繼續商討。

本港目前亦未就護士專科註冊立法。（資料圖片）

港府在2018年施政報告已建議就護士專科發展推出自願註冊計劃，但一直未談及何時立法，今年施政報告中形容，自願註冊是「為護士專科法定註冊制度奠定基礎」。

護理專科學院院長黃金月受訪時稱，對最終會就護士專科立法仍抱存希望，但坦言對政府未有邀請護專擔任認證機構的角色感到難以理解。

護專院長：學院有完整架構擔任認證工作

黃金月曾代表護專與政府、護管局代表商討，各方共識是護士專科資格有需要認證，但由誰負責則持不同意見，政府建議由護士管理局負責專科註冊的工作，黃金月認為，護管局過往主要負責文書、行政工作，未必有相應專才；她續說，護專多年來已發展出完善的課程框架及認證機制，亦有海外專才審核認證制度，以確保其培訓出的專科護士符合國際水平，在香港可謂「只此一家」。

黃金月透露，政府預計就16個專科推出自願註冊制，該些專科全數包涵在護專的課程中，政府若想在如此短時間內（明年初）做到護士專科註冊，護專有能力、有經驗協助政府達成目標。

黃金月對港府最終會就護士專科註冊立法仍存希望。（資料圖片）

籲政府應讓護專成為合法機構 達致護士專科法定註冊的目標

護專其後再發聲明回應施政報告，聲明指出，推廣專科護士法定註冊是必須、且符合國際發展。護專及其14所分科學院已訂定了高級護理實踐標準，具評審護理專科培訓課程的機制及考試制度，並與提供護理碩士課程的大學及公私營醫療機構緊密合作，在課程設置、 理論和臨床教育、專科高級實踐護士資格認證都合乎國際水平。護專呼籲港府及護士管理局善用學院十多年來累積的經驗，讓護專成為合法機構，協助政府盡早及有效地達成施政報告提及的目標。

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