台灣高等院校聯招認可DSE應用學習科目成績　12月20日截止報名

《2019台灣高等教育展》將於本周五（18日）至周六（19日）舉行。台灣海外聯招會主任委員蘇玉龍今日（16日）宣布，為更切合香港目前教育情況，於2020年度起，「聯合分發」將採計香港中學文憑試（DSE）的乙類應用學習科目（Applied Learning）及丙類其他語言科目的成績。

《2019台灣高等教育展》將於本周五（18日）至周六（19日）舉行。（台北經濟文化辦事處提供）

高等教育展本周五及六舉行

今年台灣高等院校聯招「個人申請」將在今年11月1日至12月20日開放線上報名系統，完成線上報名後，須於12月7日至20日期間，帶備系統提示印製的報名文件，至海華服務基金完成身分及學歷證明核驗，並繳交報名費即完成報名手續。校系審查資料需於2020年1月6日下午5時前完成上傳及提交。

台北辦事處聯絡組首席副組長馬湘萍表示，根據香港學術及職業資歷評審局提供的資料，香港學生於台灣畢業後進行學歷評審，通過率高達98%，顯示台灣的高等教育備受肯定。

台灣高等教育展由台北經濟文化辦事處、海外聯合招生委員會及香港中文中學聯會主辦，本周五（18日）至周六（19日）於九龍灣國際展貿中心舉行。今年將設置「醫藥/治療/護理」、「藝術/傳播/設計」、「金融/經濟/管理」、「資訊/工程/土木」、「餐飲/休閒/運動」、「文史/心理/教育」、「海洋/森林/農業」及「大學系統」等8大展區。