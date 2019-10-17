【施政報告2019】市民批評放寬樓按增負資產　迴避現實火上加油

行政長官林鄭月娥昨日（16日）以視像發表任內第三份《施政報告》，主要在土地供應、房屋政策方面着墨；《施政報告》中指，政府將放寬由香港按證保險有限公司為首次置業人士提供九成按揭保險的樓價上限，由400萬元提升至800萬元。 有市民在電台節目中直言，預計未來本港經濟下行，放寬樓按令買家隨時面對負資產，如同「推人去死」。而政務司司長張建宗今早在另一電台節目中強調，放寬按揭並非希望推高樓市，只希望為有能力的首次置業人士。

按揭保險計劃調升上限：放寬由香港按證保險有限公司提供的按揭保險計劃的樓價上限，首次置業人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限將由現時400萬元提升至800萬元，而可申請最高八成按揭貸款的樓價上限則會由600萬元提升至1,000萬元；後者可以包括自用樓換樓按揭。（資料圖片）

市民：放寬樓按上限如「推人去死」

《施政報告》放寬由香港按證保險有限公司為首次置業人士提供九成按揭保險的樓價上限，由400萬元提升至800萬元。多位聽眾今日（17日）在港台節目《千禧年代》中批評政策令買家陷入負資產。

聽眾李先生批評，現時樓價仍然高企，惟預計未來經濟下行，該措施如同令買家隨時面對負資產，如同「推人去死」。聽眾賴先生同樣批評，放寬樓按或令更多市民置業，惟當未來經濟衰弱，市民恐將面對失業，屆時買家供樓將面對困難。

《施政報告》無誠意 迴避問題如火上加油

李先生又直指政府「根本唔係攞心出嚟做嘢」，而《施政報告》無法解決源頭問題。李又批評，反修例引起連月示威衝突，卻沒有官員為事件負責而下台。聽眾賴太太亦批評，《施政報告》是「迴避現實」。

聽眾余太則直言，林鄭月娥是「懵咗」，余指，政府應聚焦解決法治問題，現時的香港連安全問題都已成疑問，警方「知法犯法」，令人無法安心置業，而她若置業亦要遠離警署。聽眾鄺先生直言《施政報告》是「火上加油」及「老調重彈」，而《施政報告》前言中提及支持警隊執法，是將警方的位置擺得過高。

而民生問題同樣是市民關注焦點。自稱中產人士的張女士指，中產人士處境困難，無法享受公屋福利，而供樓亦有困難；張又指，政府應鼓勵綜援受助人就業，而非單純派錢。

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華懋集團行政總裁蔡宏興：歡迎放寬樓按政策

在節目中接受訪問的華懋集團行政總裁蔡宏興亦指，放寬樓按上限有助中產人士置業，預計置業需求增加，地產商對此表示歡迎，惟由於未來宏觀經濟不穩，相信市民不會貿然入市，故措施未必會推高樓價。

《施政報告》中提及，運用《收回土地條例》和其他適用條例，收回私人土地作百分百公營房屋，包括公屋、「綠置居」、居屋及「首置」和相關設施發展。蔡宏興指，企業應有社會責任，相信個持份者都希望以公眾利益為前提，增加公營房屋；蔡又指，嚴謹公正的審批制度，亦有助減少市民對官商勾結的疑慮。

政務司司長張建宗強調，放寬按揭並非希望推高樓市，只希望為有能力的首次置業人士。（資料圖片）

張建宗今早亦出席商台節目《在睛朗的一天出發》，強調放寬按揭並非希望推高樓市，只希望為有能力的首次置業人士，提供更方便的選擇，紓緩置業問題。他強調，政策是深思熟慮，協助市民紓緩難繳首期的問題。

有聽眾質疑社會問題並非「上唔到樓咁簡單」

就讀法律系的聽眾林先生表示，當初選讀法律，是因為香港是法治社會，有人權保障，惟現時執法者不懂法律，又不保障人權，連記者採訪時，都多次被干擾，直言：「你覺得（社會問題）係咪只係上唔到上樓咁簡單？」

聽眾馬先生則表示，市民要求設獨立調查委員會，並非只為調查警暴，亦包括研究7.21元朗事件，背後是否有議員策劃。他批評，政府「只見到街頭暴力，睇唔到制度暴力」，又質疑「點解未有人問責落台」。另一位聽眾彭生則指，由於政府過去3年都未能做實事，才引致當下的社會問題，促請政府「講人話，唔好再用語言藝術」。

張建宗表示，監警會是獨立的法定機構，將會作相當深入的調查。他又指，明白有一籃子因素令到市民上街，政府會對症下藥，痛定思痛。至於五大訴求，他表示，如非昨日立法會會議被腰斬，保安局局長會正式撤回《逃犯條例》修訂，現時會改於下周三（23日）會議時撤回。