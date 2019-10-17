【施政報告2019】茶果嶺村民：港英年代已講拆村　不信林鄭會做到

行政長官林鄭月娥於昨日（16日）發表的施政報告中提到，將會發展市區三條寮屋村－－茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村。當中茶果嶺村由於住戶人數較多，約有300人居住，約四分一土地屬私人擁有，有475間已登記寮屋，處理上相信非常複雜。 《香港01》記者昨傍晚到現場了解，不少老居民聞施政報告有意收回土地時，笑言「講咗成100年 ，日日都講㗎啦」，又説「個個特首都話要來收架，收到你咪收！」村民認為政府再次聲言要收地發展，形容是「天方夜譚」，主要原因只有一個，「次次一埋門傾，問你將我哋安置去邊，永遠都冇計劃，點樣信你呢？」

你咪收囉！港英政府都做唔到，個個特首都做唔到，我就唔信林鄭月娥做到啦！ 在茶果嶺經營士多的老闆羅先生

特首林鄭月娥昨在施政報告中提出擬清拆茶果嶺村發展，居民昨晚飯後，聚首一堂高談闊論。（梁煥敏攝）

▼2019施政報告懶人包▼

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「細細個就話要清拆，講到老都仲喺度」

位於油塘及觀塘中間的茶果嶺村，有過百年歷史，為政府今次施政報告中提到的三個寮村中面積最大，最有規模，村內有寺廟、祠堂、鄉公所等，不少建築物用鐵皮搭建，部份則為石屎屋，環境上比較牛池灣村理想一點。村內居民多數為住上數十年，昨晚晚飯後不少人一同坐在祠堂附近談天說地，左鄰右里相處多年，感情深厚，部分人前舖後居。

有老村民聞言清拆該屋村，直言「細細個就話要清拆、要搬走，講到老都仲喺度。」其中一間超過50年的士多，老闆羅先生甫出生已居住茶果嶺村，子女早已出身，對於林鄭月娥提出擬收回茶果嶺村寮屋地發展，他跟一班街坊高談闊論，「你咪收囉！港英政府都做唔到，個個特首都做唔到，我就唔信林鄭月娥做到啦！」有居民路經聞言後説：「每人畀一間會德豐私樓，我哋咪走囉！市區有咩地方畀我哋呀？」

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村民：梁振英落嚟話搞重建 結果sorry咁走

羅先生説，茶果嶺村的地契複雜，要作分類、賠償有非常大的難度，「個個都喺度大嘅，有啲有私人地，有啲係以前霸返嚟，有啲係公家地，呢度情況同元朗啲地有啲相似。元朗嗰啲都收唔到，呢度點做呢？」他強調每個村民都不是懷有惡意，只要做好安置，收地絕無問題；但每當談到要原區安置，歷屆政府均耍手擰頭，未能成事，「你叫我住開九龍東，搬入東涌咩，仲要人生路不熟，我哋幾十歲人，呢度個個都識嘅，點會想突然間想分開呢？當日（前特首）梁振英大大聲話要來搞重建，仲親自落嚟搵我地，俾我哋講完幾句，咪sorry sorry咁走！」他指今次林鄭月娥指花10年便可完成，質疑其可能性。

他又表示，港英政府年代，曾有官員到茶果嶺寮屋區視察，談到不同方案，最後因為處理繁複而擱置，「佢哋就真係有計劃嘅，起碼會講得出先有臨時房屋、恩恤政策，但呢幾屆特首，只係講話要點樣收地，完全同我地傾安置問題，咁點樣去做呢？」

居住60多年的老居民吳先生表示，茶果嶺村有多個歷史傳統遺留，每逢大型時節又有活動，倘若清拆要處理當中問題不少。（梁煥敏攝）

村民：廟、鄉公所、龍舟船不能拆

於村內居住60多年的吳先生，早年在家中經營雲吞麵店，近年身體較差，改為經營士多，出售飲品零食。他説，村民大多數不太介意清拆，可是政府每當傾談安置問題上，往往出現問題，不能成事，「我有印象係（首任特首）董建華都有講過話要清晒啲寮屋，最後咪做唔到！今次又好似認真咁，之前又見有人嚟搵我啦，問過意見，我而家估唔到佢係咪真係做到啦！」

他又表示，除了安置問題外，茶果嶺村有多個歷史傳統，每逢大型時節又有活動，要處理當中問題不少，「最起碼你冇理由拆咗個廟，我哋又想保存返鄉公所去開會，傾吓每年嘅傳統活動，仲有我哋個好有歷史嘅龍舟船，亦都唔可以拆⋯⋯」似乎要處理的問題相當多，因此居民對施政報告中會清拆百年屋村，眾說紛紜。

政府料可建3000公營房屋

茶果嶺村擁有超過400年歷史，建於清初，擁有天后廟等歷史建築，早年是客家人聚居地方，至今居民依然繁盛，每年舉辦魯班誕、天后誕等傳統節慶，成為香港的特色；施政報告中提到，茶果嶺村有約四分一土地由私人持有，消息人士估計發展年期較長，但可建公營房屋單位逾3,000伙。