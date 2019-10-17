警協擬團購肇慶香港城　地處未來市中心　每日兩班高鐵返港

香港警察隊員佐級協會主席昨日（16日）向會員發信表示，協會聯同香港政府華員會與雅居樂集團正積極磋商，擬爭取優惠價以團購方式在「肇慶香港城」置業。 「肇慶香港城」面積約8平方公里，位於肇慶新發展區「肇慶新區」內，正建設包括醫療、商場、體育館等生活設施配套之外，香港兩所大學亦計劃在新區內興建分校。肇慶香港城亦鄰近高鐵肇慶東站，每日有兩班高鐵來回香港西九龍站。有肇慶市民對《香港01》記者表示，該區是肇慶近年重點發展區域，有多個大型樓盤、體育館等，駕車到肇慶市中心約20至30分鐘，交通方便。

肇慶香港城位於肇慶新區內，該區是肇慶市近年發展的新商貿中心，並建設新體育館。圖為今年2月的航拍照。（視覺中國）

肇慶新區位於肇慶鼎湖區中部，於2012年10月掛牌成立，總規劃面積達115平方公里，核心區面積約為65公里，並計劃繼續拓展。現在肇慶新區則正按照《粵港澳大灣區發展規劃綱要》部署，主動對接香港、澳門，有望成為連接大灣區各城市的樞紐門戶。

有肇慶市民對《香港01》記者表示，該區是肇慶近年重點發展區域，有多個大型新樓盤、體育館等，駕車到肇慶市中心約20至30分鐘，交通方便，但目前並沒有很多人遷往該區居住，往來肇慶市中心的公共交通亦並非很發達。

行政長官林鄭月娥亦曾於今年5月率團走訪肇慶，並有當地官員介紹有關新區內的「粵港澳大灣區（肇慶）特別合作試驗區」的粵港合作項目。據肇慶新區的官方網站稱，該試驗區面積達135平方公里，並有望打造成創新創業園及港式社區，全面對接香港創新創業資源，為香港居民工作、生活及健康養老的提供良好條件。

「香港城」首期2020年底落成

新區內有多個投資過億的科技園、高新科技、物流發展及高校科教項目。據報道，香港理工大學及公開大學也有計劃與肇慶合作在新發展區內興建分校。

而員佐級協會所提及的「肇慶香港城」則是新區內大約8平方公里的土地，預計第一期將在2020年底落成。根據內地傳媒報道，該區將會完全根據香港市民生活習慣設計而成，會有高標準建設的醫院、體檢中心、學校、酒店、體育館、商場在內的多項設施。

區內有高鐵站 每日兩班高鐵返香港

肇慶新區內有高鐵肇慶東站，該站每日有兩班來往香港西九龍站的高鐵，香港出發的為下午2點53分及晚上8點21分，肇慶東出發的為早上8點14分及下午2點23分，車程約1個半小時。

區內有多個新樓盤

根據員佐級協會信件所稱，希望以團購概念，盡量想雅樂居集團爭取最優惠價格。報道在本港出街數小時，肇慶的售樓網已經有更新報道。

根據微信「肇慶樓市」公眾號，現時肇慶新區有四個新盤發售，樓價每平方米約為7,550至11,250元人民幣，折合呎價約為8.3萬至12.5萬港元。所售單位面積約為890呎至1,430呎之間。

香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨日（16日）向會員發信表示，協會聯同香港政府華員會與雅居樂集團，構建鄰近肇慶東站建「肇慶香港城」，第一期預計2020年落成，林志偉表示將以兩會團購概念，向雅居樂集團爭取「最優惠價格」。（林志偉向會員發信全文）