警協擬團購肇慶香港城　葛珮帆：近期多警家屬問移居內地

香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨日（16日）向會員發信表示，協會聯同香港政府華員會與雅居樂集團，構建鄰近肇慶東站建「肇慶香港城」，第一期預計2020年落成，林志偉表示將以兩會團購概念，向雅居樂集團爭取「最優惠價格」。 民建聯立法會議員葛珮帆表示，鑑於近日局勢，警員及其家屬、子女成針對對象，其本人及辦事處確實多了警察家屬前來查詢有關返回內地居住，甚或送子女回內地讀書事宜。至於「肇慶香港城」的吸引力，她形容近期的反修例風暴是「雙刃劍」。

香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨日（16日）向會員發信表示，協會聯同香港政府華員會與雅居樂集團，構建鄰近肇慶東站建「肇慶香港城」，第一期預計2020年落成，林志偉表示將以兩會團購概念，向雅居樂集團爭取「最優惠價格」。（林志偉向會員發信全文）

「肇慶香港城」的賣點為具「港式生活」特色社區，預計建築面積達500萬平方米，其中三分二為住宅，有醫院、超市等港式社區配套，最快於2020年落成第一期。

林志偉在信中表示，「務求以低成本，享高質素的生活」，當中包括各種生活所需元素以至安老養老，以提供多一個退休生活的選擇。

葛珮帆直言這個「肇慶香港城」對警員家庭有一定吸引力。（資料圖片／梁鵬威攝）

葛珮帆直言這個「肇慶香港城」對警員家庭有一定吸引力，尤其是目前警隊成為針對對象，有警員被「起底」、有警員子女在校被欺凌，「近日確實多了警察家屬前來查詢有關返回內地居住，以及安排子女回內地讀書」。

不過葛珮帆也指，倘警員家屬集體式入住某一內地屋苑，事件性質會變得比較敏感，警員家屬可能會有所顧慮，所以逃犯條例風波這因素，對整件事是一把「雙刃劍」，效應如何仍有待觀察。

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行政長官林鄭月娥於今年5月中旬曾到訪粵港澳大灣區城市肇慶，獲相關負責人介紹「香港城」。今年8月公布，會由雅居樂集團投資300億元在肇慶新區打造「香港城」項目。