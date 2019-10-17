【大灣區】警協擬向雅居樂團購肇慶香港城　林志偉：爭取最優惠價

肇慶新區擬建「香港城」，料建築面積達500萬平方米，其中三分二為住宅，有醫院、超市等港式社區配套。香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨日（16日）向會員發信表示，協會聯同香港政府華員會與雅居樂集團，構建鄰近肇慶東站建「肇慶香港城」，第一期預計2020年落成，林志偉表示將以兩會團購概念，向雅居樂集團爭取「最優惠價格」。 《香港01》已向警方、公務員事務局查詢，正等待回覆。

香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨日（16日）向會員發信表示，協會聯同香港政府華員會與雅居樂集團，構建鄰近肇慶東站建「肇慶香港城」，第一期預計2020年落成，林志偉表示將以兩會團購概念，向雅居樂集團爭取「最優惠價格」。（林志偉向會員發信全文）

香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨日（16日）向會員發信表示，協會聯同香港政府華員會與雅居樂集團，構建於鄰近肇慶東站，建一個具有「港式生活」特色的社區，名為「肇慶香港城」。林志偉表示「務求以低成本，享高質素的生活」。當中包括各種生活所需元素以至安老養老，以提供多一個退休生活的選擇。

他續言，現已由構思進入實踐階段，第一期預計2020年低落成。員佐級協會和華員會與雅居樂集團積極磋商，商討細節，並將以兩會團購概念，盡量與雅居樂集團爭取「最優惠價格」。

+ 4 + 3 + 2

翻查資料，行政長官林鄭月娥於今年5月中旬曾到訪粵港澳大灣區城市肇慶，考察期間有肇慶市相關負責人介紹，獲廣東省政府支持，其中將建設面積8平方公里的肇慶「香港城」，料建築面積達500萬平方米，其中三分二為住宅，有醫院、超市等港式社區配套。今年8月公布，會由雅居樂集團投資300億元在肇慶新區打造「香港城」項目。

目前肇慶市樓價約為每平方米9千元人民幣，折合每平方呎約924元；當地住宅單位平均成交價約100萬元人民幣，即約110萬港元。