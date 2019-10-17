【施政報告】市建局日後要建資助出售房屋　非執董：構成財政負擔

特首林鄭月娥發表新一份《施政報告》，提及將賦予市建局新任務，要求提供更多首置項目或其他類別的資助性出售房屋。發展局局長黃偉綸今日（17日）於記者會上提到，期望市建局於提供公營房屋負擔一定角色，又稱工作「非一次性」。 市建局非執行董事潘永祥認為，新工作與市建局既有的市區更新工作無抵觸，是從社會利益出發，認同應提供資助性出售房屋。不過，他認為若這些項目要恆常化，對市建局的財政構成一定負擔，認為政府應從金錢、換地等形式協助該局。

發展局局長黃偉綸會見記者，介紹《施政報告》相關措施。(盧翊銘攝)

新一份《施政報告》提到要求市建局於其重建項目內，積極提供更多首置或其他資助性出售房屋。消息人士指出，政府將適當地提供資源配合，包括注資或提供土地予市建局建私營房屋，以作補償。

黃偉綸：角色將不如房協或房委會大

發展局局長黃偉綸於記者會上稱，期望市建局於提供公營房屋上負擔一定角色，若市建局的重建項目有一定規模，將考慮除提供私樓外，亦包含適當數量的公營房屋。他又指出，市建局提供的公營房屋數量會較以往多，但稱其角色將不會如房協或房委會般大；而發展局、運房局將與市建局共同討論將來的做法，亦會每個項目作審視。

林鄭月娥公布新一份施政報告，明確提出賦予市建局新任務。（余俊亮攝）

非執董：恆常化將構成財政負擔

市建局非執行董事潘永祥稱，從社會利益出發，認同市建局應提供更多資助性出售房屋，以滿足市民的置業需求，而相關的工作與該局的市區更新職能無抵觸，「只係提供咩形式住宅的分別。」不過，由於市建局需要自負盈虧，潘永祥認為若恆常化提供公營房屋，對造成財政上負擔。

他建議政府可從金錢及土地兩方面提供配合，包括以金錢補償盈利差額，又或以政府土地換取市建局項目用地，以加快興建公營房屋。他又指出，政府應與市建局就每個項目作出審視，包括從地點、收購價等因素出發。