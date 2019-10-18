【施政報告2019】現金津貼益業主？羅致光：不能因負面影響不做

本港住屋問題水深火熱，《施政報告》提出向非公屋、非綜援低收入住戶，提供現金津貼紓困，期望於明年底前完成恆常化研究。勞福局局局長羅致光今（18日）於記者會上解畫指，港府聆聽到坊間意見，遂作考慮，目前對以租金津貼形式發放或是否作租金管制，仍持開放態度，他又謂，現金津貼非將目前的「N無津貼」延續及恆常化，認為不能同日而語。 民間不少聲音憂慮租津或令租金上升，他則稱，所有政策不可能百利而無一害，認為不能因有負面影響而不做。

公屋輪侯時間創新高，港人平均等5.4年始「上樓」，《施政報告》建議，政府預期在2020年底前完成恆常現金津貼計劃研究，此前將透過關愛基金向非公屋、非綜援户兩度發放「一次性生活津貼」，以作過渡。

被問到何時萌生上述構思時，羅致光指不同社會人士及政黨均有提出意見，港府認為可作考慮，但目前仍在探討階段，未有結論，但對於租金津貼和租金管制均持開放態度。對於發放租津或變相「益」業主、基層難受惠的說法，他則表明，制定政策時不能因憂慮有負面影響而不做，「無嘢係百利而無一害」，羅又提到，發放津貼是行政措拖，推出時間較快，租務管制涉及立法程序，牽涉較長時間，或動輒數年，故不能倉促。

他又否認港府朝令夕改，因為《施政報告》所建議的現金津貼，並非坊間俗稱的「N無津貼」，「無話要將N無恆常化，我哋係重新去諗⋯⋯點樣幫低收入朋友，需要認真研究」。

至於擬議的現金津貼，會否參照現行的「N無津貼」模式，他則解釋，「N無津貼」對上一次於2016年推出，當時尚未有低收入在職家庭津貼（「職津」前身」）及高額長者生活津貼，基於今日的福利制度已有轉變，未來恆常化時將再作考慮，現階段未能具體回答相關異同。