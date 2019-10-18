【石棺藏屍】小草曾聞眾被告想賣她作妓　但又覺第三被告「好慘」

荃灣Dan6工廈石棺藏屍案，涉案少女「小草」今(18日)繼續在高院接受辯方盤問。她稱在兇案後和三名被告逃到台灣，期間有被告威脅會把她賣給黑社會，又提過：「賣去做雞(妓女)」。然而小草作供時，又稱覺案中第三被告「好慘」，更曾問對方要否一起逃走，但遭對方拒絕。辯方即質疑，小草對這事的描述，足見其判斷力差，小草否認。

小草何菱瑜供稱曾問第三被告張善恆要否與她一同逃走。(朱棨新攝)

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3名男被告分別為曾祥欣(29歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)。他們被控於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

三名被告都說過要賣小草予黑社會

證人何菱瑜 (又名小草)續作供，她指三名被告在台灣期間，都表示要賣小草予黑社會。而她和第三被告外出時，對方向她稱，另外兩名被告要把小草「賣去做雞」。而小草則向第三被告說，首次被告要殺第三被告。惟小草在庭上亦有補充，首被告也曾提過，另外兩被告曾說要把小草「賣去做雞」。

覺得第三被告好慘

小草續指和第三被告外出時，有問他會否一齊逃走，離開其他被告，但遭對方拒絕。她指當時覺得第三被告「好慘」，遂有意協助第三被告。小草解釋，首被告以往欺騙他人時，次被告亦知情，認為兩人屬同一陣線。惟她補充，是指涉「呃人」時，才認為兩人「夾埋」，但不包括行兇當天發生的事。

第二被告的代表大律師直指，小草的判斷力差，即使聽聞第三被告會把小草「賣去做雞」，仍相信首次被告屬同一陣線，而認為第三被告「好慘」。小草否認判斷力差，又指「邊個講我都會信。」

首被告曾自稱有原子彈

第三被告的代表大律師盤問小草時又指，首被告在指稱的犯罪組織「There」的會議中，經常提及天馬行空的事情，如他曾提及若殺死前特首梁振英，可獲得100萬；而殺死小草，就可得150億。首被告又自稱擁有原子彈，以及「There」使用衛星溝通。小草稱僅記得首被告說過很多天馬行空的事，但不記得詳情，並解釋：「因為覺得講笑，就無記住。」辯方問小草是否想過首被告有精神問題，小草說沒有想過，但認同辯方所指，沒有認真看待會議中提及殺「阿J」(死者張萬里)的事。

小草已作供完畢，案件下午續。

案件編號：HCCC459/2016