傳警關注查車牌「起底」　保安局︰研究任何可行措施

行政長官林鄭月娥在2019年《施政報告》答問會上表示，有需要檢視香港法律加強應付網上「起底」及欺凌行為。就有消息指，警方曾為公眾能夠循「查車牌」系統可找到登記車主資料，向運輸署表達關注。保安局回覆查詢指，非常關注近日有不少警員被「起底」事件，會與相關部門和機構研究任何可行措施，以有效遏止「起底」行為。 《香港01》正待警務處及運輸署回覆。

有消息指，警方曾為公眾能夠循查車牌系統只需填表申請便可找到車主資料，惟未能把關索取相關資料目的是否確實與買賣登記汽車或與運輸相關事宜，向運輸署表達過關注，有指車牌號碼成為警員被「起底」的線索，促探討在現行法律框架下檢討有關系統設計。

保安局回覆查詢指，非常關注近日有不少警員被「起底」事件，會與相關部門和機構研究任何可行措施，以有效遏止「起底」行為。

另外，香港警察隊員佐級協會日前入稟司法覆核要求頒令禁止選舉登記主任披露選民個人資料予公眾，香港個人資料私隱專員黃繼兒表示，公署於2015年7月曾有報告當中有關於選民登記冊，已提供了多項建議提高保障登記冊內的個人資料私隱，公署樂意與政府再作討論及提供意見。

私隱專員回應《施政報告》︰正積極研修例

另外，私隱專員就《施政報告》提及「過去四個月以來，個人資料被武器化已成為保障私隱的一大關注點」，公署調查及跟進工作遇到多重困難，包括無權迫令平台把「起底」帖文移除，截至2019年10月18日中午，公署接獲及主動發現2,659宗「起底」相關個案。公署共82次去信13個涉事平台，要求移除共1,632條違法的連結，以及要求平台向其網民刊登警告字句，但只有612條連結被移除，餘下仍有1,020條連結仍未被移除。

1297宗相關個案交予警方刑事調查

在涉事的平台之中，其中兩個是在香港登記，有一個並非在香港註冊的平台最為活躍，至今仍有超過900條涉事連結，公署曾要求提供上載有關「起底」帖文的網民的登記資料或IP地址，並無獲回覆。公署曾聯絡當地政府駐香港的相關機構尋求協助，以及希望香港電腦保安事故協調中心作出跟進，但均未有顯著成效。公署在初步審研個案的相關資料後，已依法將1,297宗此類個案交予警方作進一步刑事調查及考慮提出檢控。

私隱專員認為需擴大公署的權力，修訂方向包括︰賦予公署明確權力就條例的刑事罪行進行全面調查和直接檢控；在香港設有聯繫方式的平台或網頁也納入受監管；公署可直接發出禁制性命令，飭令有關的社交平台移除及停止上載涉及「起底」的內容並提供發布信息者的姓名、電郵地址及IP地址；讓私隱專員可協助當事人向法庭申請臨時禁制令；及與世界各地其他域外管轄區發展出一套雙邊或多邊的互助機制。

2019年《施政報告》附篇中提到，政府與私隱專員公署正積極檢討《個人資料（私隱）條例》（第 486 章），修訂的方向包括設立強制性資料外洩通報機制和加強規管資料保留時限等，會在諮詢相關持份者後，草擬修訂條例草案。