【施政報告】沈旭暉：核心價值遭破壞　市民關注的並非有無樓

反對修訂《逃犯條例》引致的風波仍未平息，新一份《施政報告》亦被不少市民詬病是逃避現實，未能緩和眼前社會撕裂局面。 GLOs創辦人、中文大學社會科學院客席副教授沈旭暉在香港電台節目《香港家書》中直言，香港正在發生的事相信令不少人憂心，「但是否單靠3萬警察便足以止暴制亂呢？」他又指，當社會矛盾愈加尖銳，對立也代替溝通成為新香港常態，身份認同問題也好，捍衛核心價值問題也好，漸漸由次要矛盾變成主要矛盾。他反問特區政府是否明白，這些才是深層次矛盾，「我們所關注，而非有沒有樓。」

GLOs創辦人、中文大學社會科學院客席副教授沈旭暉在香港電台節目《香港家書》中直言，香港正在發生的事相信令不少人憂心，「但是否單靠三萬警察便足以止暴制亂呢？」（資料圖片）

「過去的15年發生了何事令香港人感不快呢？」

外國勢力、地產霸權、通識教育或是沒有國民教育，常常成為政府解釋港人對中國人身份認同較低的理由。GLOs創辦人、中文大學社會科學院客席副教授沈旭暉在香港電台節目《香港家書》中指，在北京奧運、上海世博舉行時，香港人對中國人的身份認同是過半數的，年青人還未有港獨訴求，一切似乎都「形勢大好」，反問「為何十年間一切都改變了？」

沈旭暉再引述《經濟學人》較早前的民調指，只有3%的30歲以下年青人，認同自己是中國人。令他發問：「如果你認為香港沒有國民教育導致缺乏身份認同，那為何官員們的子女會拋棄香港的教育而到海外讀書、甚或移民？那麼，到底過去的15年發生了何事令香港人感不快呢？」

沈旭暉直言，香港正在發生的事相信令不少人憂心，他再反問：「是否單靠3萬警察便足以止暴制亂呢？如果一個社會令一代人兩代人三代人都失去信心，就算社會表面上一切正常，似北韓般生活又是否開心呢？」

沈旭暉又指出，近月風波除了引致社會動盪，亦令過去幾十年凝聚的社會共識、核心價值被慢慢破壞。無論政府還是親北京的媒體，批評的對象，由本來所謂的反對派，變成了批評教育制度、校董會、醫管局包庇武力，慢慢到國泰航空、匯豐、法官醫生律師等專業人士或者媒體，包括香港電台，似乎全部皆是犯錯的對象。令他再度反問：

只有撐警才是政治正確的行為，這樣又是否真正意義上的「攬炒」？ GLOs創辦人、中文大學社會科學院客席副教授沈旭暉

香港未來還有獨特性嗎？

沈旭暉坦言，香港本來就處於漩渦、國際關係的灰色地帶中，而港人本身便相信社會有和而不同的價值觀，但不代表香港人沒有底線或原則。同時，香港和內地明顯有不同價值觀，否則也不需一國兩制。而這種原則也見於以前不少的建制派身上，例如前特首曾蔭權也曾於香港家書講過「一個國家兩種制度、兩種生活方式、兩種貨幣、兩套法律，甚至是兩套價值觀」，明顯地，香港和內地有不同價值觀，否則也不需一國兩制。沈又引述前特首曾蔭權說，「深深明白到香港要持續發展，香港人要生活得愉快，要貢獻國家，更要保持香港的獨特性」，沈反問：「但未來還有這種獨特性嗎？」

新一份《施政報告》在房屋政策上著墨。（資料圖片）

當核心價值被破壞 「我們所關注，而非有沒有樓。」

沈旭暉直言，2012年是香港乃至世界的分水嶺，「全面管治權」這套新管治哲學從此出現，以前可以自行處理的問題，剎那間都會被上綱上線演繹，動輒便被演繹成國家利益、國家矛盾、國家主權、國家統一、國家團結。沈指，這些問題很重要，「但是否一舉一動一呼一吸都需被上綱上線呢？」

沈旭暉指，自從2012年出現的結構性改變後，香港人情緒明顯地愈來愈低落，社會矛盾愈加尖銳，對立也代替溝通成為新香港常態。自始，身份認同問題也好，捍衛核心價值問題也好，漸漸由次要矛盾變成主要矛盾。沈反問，特區政府是否明白，這些才是深層次矛盾，「我們所關注，而非有沒有樓。」

沈旭暉又指，身邊不少人突然間有一種覺醒，「香港下一代會否還有核心價值？還有真香港人嗎？」曾幾何時，街上沒太多金舖，香港人可以互相於小店開玩笑，充滿人情味。甚至facebook不久前還能暢所欲言，無需改名；當你捍衛香港核心價值時，無需上綱上線，無需擔心因而失業；過關深圳時無需被查手機，無需因香港身份於內地媒體承受批鬥。當時兩地有一度相對健康的防火牆，互相尊重，非今時今日般，每個環境每個家庭都有一種群眾鬥群眾的局面。

反對修訂《逃犯條例》所引致的風波仍未平息。（資料圖片）

沈旭暉坦言，今日台上官員、上位者不少都是他的老相識，也有私人交情，也曾十分尊重。令他發問：

大家都是香港人，為何剎那間似乎都失去香港人的智慧和價值觀呢？新一份施政報告，似乎又把問題根源指向房屋問題，但是否這麼簡單？人生存在於世，只追求安居樂業，其他價值觀都不存在？如果只是這樣，北韓是最快樂的地方嗎？否則，為何有些事情會被輕輕放下，是否缺了解決問題，甚至指出問題的勇氣呢？ GLOs創辦人、中文大學社會科學院客席副教授沈旭暉

最後，沈旭暉指：「我們好希望，屬於香港人的問題，可以用香港人傳統的智慧及方式，真正解決深層次矛盾。香港人，努力加油。」