【施政報告】工時過高或不足均不獲職津　 羅致光：未有方法解決

新一份《施政報告》提出調高在職家庭津貼（職津）及綜援租金津貼；惟坊間有指，不少工友因開工不足而不獲職津，故生活變得更困難。勞工及福利局局長羅致光指，認同有受助人在工時足夠時，因收入過高而不獲發津貼；而在工時不足時，又因不符合要求而無法享有津貼。羅致光指，現時「未有一個好方法解決」，若「成立新嘅制度，可能都要兩三年時間，可能我哋經濟重新復甦都唔定。」

行政長官林鄭月娥16日發表新一份《施政報告》，全面調高在職家庭津貼金額，增加住戶津貼16.7%至25%，並把兒童津貼大幅增加40% 。勞工及福利局局長羅致光指，提升職津後，估計能將貧窮率減低0.2%。（梁鵬威攝）

行政長官林鄭月娥16日發表新一份《施政報告》，全面調高在職家庭津貼金額，增加住戶津貼16.7%至25%，並把兒童津貼大幅增加40% 。勞工及福利局局長羅致光指，提升職津後，估計能將貧窮率減低0.2%。

按照現時規定，申請在職家庭津貼需達工時要求，每月工時達144小時至168小時可獲半額津貼、168小時至192小時則獲得3/4額津貼、工時達192小時或以上則獲高額津貼。早前有民間組織批評，現時規定令開工不足的人士不獲津貼，在失業的情況下生活將變得更困難。

勞工及福利局局長羅致光今日會見傳媒時指，政策旨在鼓勵就業，期望藉職津幫助工時較長的低收入人士。而職津最低申請工時要求為144小時，即每星期工作35小時，工時要求並不高；而高額津貼的工時要求為192小時，即每星期工作45小時，和香港普遍情況相若。羅又指，開工不足的問題與職津本身並無直接關係，而政府早前亦推出「特別・愛增值」計劃協助開工工時不足的人士就業。

羅又指，認同有部分市民在工時足夠是因收入過高而不獲職津，而在開工不足時，又因工時不足而無法獲得職津。羅直言現時「未有一個好方法解決」。羅又指，在現時制度下，通過推出新制度解決即時問題是「無辦法做到」，又指，「成立新嘅制度，可能都要兩三年時間，可能我哋經濟重新復甦都唔定。」

對於有意見指，職津申請手續繁複，羅致光指將在明年年初簡化程序，包括將申請程序電子化等。