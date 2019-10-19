【逃犯條例】林鄭：無意圖發放統一記者證　受訪期間有人叫口號

反對修訂《逃犯條例》風波持續，台灣殺人案疑犯陳同佳決定在港刑滿出獄往台灣自首。行政長官林鄭月娥今日（19日）表示，昨日已由警務處發信至台灣相關部門，表明陳同佳決定自首。另外她又指，政府無意圖或計劃統一記者登記，不會審核誰可以採訪。 林鄭接受訪問期間，有人在商台大廈內高呼「五大訴求 缺一不可」，但未有打斷其講話。

林鄭月娥強調，政府無意圖或計劃統一記者登記，亦不會審核誰可以採訪工作。（梁鵬威攝）

林鄭月娥今日到香港電台及商業電台接受訪問，並於商台節目後見記者。她被問到會否安排陳同佳於本港審訊等，林鄭月娥回應指經警方深入調查及採納的證據，以及律政司嚴肅跟進及檢視後，並無法理基礎在港以本港法律檢控陳同佳在台灣所犯的謀殺案。而繼續拘押陳同佳方面，林鄭強調同樣沒有法理基礎，陳同佳刑期屆滿後就必須釋放，其後便是「自由身」。而政府能為他提供的協助方面，林鄭月娥指不欲透露。

另外，被問到政府是否計劃發放統一記者證，林鄭月娥強調，政府無任何意圖或計劃為記者進行統一登記，亦不會審核誰可以採訪工作。她表示，言論自由是核心價值，政府工作是促成和方便傳媒採訪，又指她上任時特別安排讓網媒進入政府地方參加政府記者會。

今早廣播道附近一帶的保安明顯加強，最少2輛警車戒備。（黃金棋攝）

在林鄭月娥接受訪問之際，商台大廈內有男聲高呼「五大訴求 缺一不可」，但林鄭繼續講話，未有被打斷。另外，廣播道附近一帶的保安亦明顯加強。由早上8時起，已見最少2輛警車戒備，並有約5名警員巡邏。