【施政報告】林鄭稱警隊不會孤軍作戰　聽眾：陳同佳都有承擔過你

行政長官林鄭月娥早前發表《施政報告》之後，未有如慣常做法上電台接受訪問及聽取意見，而是先由政務司司長張建宗於發表報告翌日（17日）上電台接受訪問。 林鄭月娥今日（19日）早上分別到港台及商台，討論《施政報告》內容。她被港台節目主持人問到台灣殺人案疑犯陳同佳去信政府，林鄭月娥確認已收到陳提出到台灣自首的信件，相信他的決定是經詳細思考，認為這是「相對令人釋懷、相對令人寬心的結局。」

【10:15】近期有傳媒報道政府正在研究「記者發牌制度」，警察公共關係科署理總警司江永祥亦表示，警方歡迎任何能協助他們執行職務的措施。

林鄭回應記者提問時回應「記者發牌制度」的傳言，「我哋冇任何意圖、冇任何計劃去做統一記者登記，更加唔會做所謂去審核究竟邊個可以去採訪嘅工作」。她解釋，言論自由是香港的核心價值，她完全認同媒體發揮第四權的功能，她以上任後成功讓網媒爭取參加政府的記者會為例，指政府的工作是促成和方便傳媒工作。

林鄭指「必須要嚴正澄清，否則透過網上不斷嘅傳播或者仲有個別嘅人士亦藉此去批評、強烈反對，係會引起不必要嘅誤會」。

唔會畀警隊孤軍作戰

【9:20】 被問及外國因素在反修例風波中所佔比重，林鄭指目前難以說清，但客觀事實反映「外部力量比以往見到嘅多」，指香港活躍份子很早已將事件帶到國際社會，國際社會特別是美國國會採取「我認為係完全不適當嘅行為、干涉到香港嘅內部事務」。

【9:15】林鄭月娥在商台節目時談及警方涉嫌濫用暴力，警方面對需用適當武力回應，若影像令人擔心武力是否合適，要有人投訴後才可看指控是否屬實，她強調「唔會話畀警隊孤軍作戰，我哋背後全部好多部門，包括我本人同埋司局長，有關的部門都喺度支持緊警隊嘅工作」。

特首林鄭月娥（梁鵬威攝）

不會容忍任何暴力，包括警察，不管立場、身份

【8:58】聽眾伍先生烽煙港台節目，稱自己的家人是警務人員及聖公會教友。他表示，對現時社會撕裂的情況感到心痛，說時聲音哽咽，他認為不可以以暴易暴，打壞港鐵設施，稱讚林鄭月娥有決心做事，每日有為她祈禱。林鄭月娥回應他時，也哽咽說，「我心都好痛」，因此提出要珍惜香港，「香港人係可愛嘅，和衷共濟，互相包容。今次呢件事件令到好多人都好傷心，令到好多人呢一刻，包括我都好懷疑，我哋可唔可以返番去以前嘅香港。但同伍生講，大家有信心，我希望我哋盡快能夠走出呢個困局，希望能夠係重新建立嘅香港裡面互相包容。」

【8:55】被問到會否譴責警察執法時施以暴力，林鄭月娥回應稱警方執法需要用到合適武力回應，又稱需要調查執法過程是如何發生，不可只挑選某些畫面就決定，強調「不會容忍任何暴力，（包括警察？）包括警察，不管立場、身份。」

聽眾​：陳同佳都有承擔過你

【08:47】聽眾林先生批評林鄭月娥，圖以民生措施解決政治問題，又指殺人案或可沉冤得雪，林先生直斥她虛偽，因為她對警察在制服示威者的過程不時「扑爆頭」，林鄭都沒有讉責，又認為「陳同佳都有承擔過你」。

【08:29】在烽煙環節中，聽眾張女士指《施政報告》宣讀前仍有一絲希望，但事後覺得可笑，指放寬按揭成數實質非助年輕人上樓，而是想托市。她自言專業人士，月入4萬元，但她與丈夫合共收入若達8萬元的話，仍要用一半收入供樓，她不滿為何政府不處理樓宇空置和炒買等問題，「為何將沒辦法付首期的問題轉移到去我們供不起樓的問題，你真的在解決問題？你只不過將問題由A移去至B，你不是在解決任何事情」。



林鄭回應指，措施針對的是未有首期的高收入組群，她建議張女士和其他市民應看香港整套房屋政策，惠及中等收入人士有「港人首置上車盤」（「首置」），基層則可租公屋，較有能力可用綠表買樓，之後亦有白表，「張女士或者可看看各種房屋支援制度」。

完全唔係谷人買樓，變負資產

【08:25】就私人樓宇按揭，施政報告建議放寬按證公司提供的按保計劃樓價上限，首次置業人士申請最高九成按揭貸款的樓價，調高至上限800萬元。被質疑「焗人」買樓負債，林鄭月娥回應此新措施稱，「完全唔係谷人買樓，變負資產」，形容「買樓是很大的決定，相信每一位相置業人士都會量力而為」，認為措施是為協助想買樓、願意買樓、有能力買樓的人士。

至於措施推出後香港會否再出現負資產潮，林鄭稱香港長期房屋供應落後，未出現供過於求，樓市不會有很大的下行風險，政府評估畢竟只是放寬按揭保險，不會帶來很大影響，僅「讓市民多一個選擇」。

【08:09】被問到台灣殺人案疑犯陳同佳去信政府，林鄭月娥確認已收到陳提出自首的信件，透露他是親筆撰文，又相信他的決定是經詳細思考，認為這是「相對令人釋懷、相對令人寬心的結局。」被問及政府事前有否接觸陳同佳，林鄭稱沒有，亦沒有邀請人接觸陳同佳。她稱據她理解香港聖公會教省秘書長管浩鳴特別關心在囚年輕人，探望過陳同佳，其後「嚟話我聽（陳自首的想法）」，「我哋（政府）純粹係獲悉」。

她又指香港及台灣兩地執法機關有程序可做，香港警方昨日已致函台灣刑事檢察局，表明陳同佳會自首。被問及殺人案「兜大圈」以此結束的心情，林鄭重申，修例目標非只處理一個案，亦可藉機會處理香港本身的法律問題，她堅持是解釋不足才未能得到社會廣泛支持，又指今日香港仍紛亂、充滿矛盾，盼陳同佳自首能帶來寬心的結局。

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