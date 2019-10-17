【施政報告】6成人公布後減少對港信心　馬嶽：林鄭欠公信力拖累

行政長官林鄭月娥昨（16日）任內第三份《施政報告》，主要就土地及房屋政策着墨，惟香港民意研究所昨日的即時研究指出，滿意度評分方面，以100分代表非常滿意，今屆《施政報告》的平均分只有29.7分，是自1997年以後的新低。另外，更有61%受訪者閱後對香港前途信心減少。 香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽認為，是次施政報告未必如此差勁，惟行政長官林鄭月娥欠公信力，以致拖累所有政策，「市民已對政府失去信心。」他又認為，現時社會問題由政治矛盾主導，但政府未有正視民意回應。

香港民意研究所數據科學經理戴捷輝指，61%在施政報告後，對香港前途的信心減少。（黃詠榆攝）

六成人對香港前途信心減少

香港民意研究所數據科學經理戴捷輝指，是次調查中，多項評分皆是自1997年有紀錄以內最差。調查發現，共有65%受訪者對《施政報告》表示不滿意，表示滿意者合共只有17%。

戴捷輝又指，林鄭的民望與10月初比較變化不大最新評分為22.7分，稍升了0.3分，未因為推出一系列措施而大大提升。

另外，有12%人表示施政報告後，對香港前途的信心增加，22%表示不變，表示減少的有61%，前途信心效應淨值為負49個百分點，數字創1998年有紀錄以來最差。

香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽解釋，政府嘗試推出惠民措施，轉移公眾視線，惟結果「完全失敗」。（黃詠榆攝）

馬嶽：施政報告未能回應民意

香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽解釋，政府嘗試透過施政報告，推出惠民措施，試圖轉移公眾視線，同時希望挽救民望，惟結果「完全失敗」。他解釋，原因在於林鄭月娥欠公信力，拖累所有政策，「今次調查54%人俾林鄭零分。」他又言，除非政府班底換人、林鄭下台，否則未來難見有好轉。

另一方面，他指政府近月推行止暴制亂路線、又引用緊急法立《禁蒙面法》等措施，惟民望越來越低，可見行動根本不乎民意。他又指出，早前《環球時報》解釋香港社會問題時，認為由房屋、民生等深層次問題主導，但他認為現由政治矛盾主導。

一方面「濫暴」 一方面營造對話 會「適得其反」

對於林鄭今（17日）晚於社交平台進行直播，與市民交流對施政報告的意見，他則認為未必有效。他表示，有效的對話需持續進行，惟政府一方面容許警方「濫暴」，一方面期望營造對話氣氛，只會「適得其反」，令市民對政府的信心越來越低。

香港民意研究所昨日的即時研究指出，今屆《施政報告》的平均分只有29.7分，是自1997年以後的新低。 （黃詠榆攝）

大學生認為施政報告無助「上樓」

香港大學學生文澤鑫認為，林鄭的民生、房屋政策難助香港青年「上樓」。他提到，林鄭放寬按揭措施，聲稱可解決首期問題，未免「太過樂觀」。據他所知，至少約月入7萬以上，才能通過壓力測試，質問香港有多少工種可達到這個薪酬，批評政府不了解民生需求。