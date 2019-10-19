反對修訂《逃犯條例》所引致的風波持續數月，特區政府早前在澳洲、北美洲、歐洲和亞洲報章刊登廣告，強調香港依然安全，而香港的問題，香港會自行處理。而據追加撥款(2018/19 年度)條例草案顯示，政府新聞處實際開支超出預算逾2,200萬元，而超支部分主要為用於「加強在香港境外宣傳」及「公務員薪酬調整所引致」的額外開支。 政府發言人回覆查詢指，政府一系列全球廣告由9月5日開始，於澳洲、北美洲、歐洲和亞洲共16份主要報章和雜誌刊登。政府新聞處投放有關廣告的費用約為800萬港元。而在2018/19年度，政府新聞處逾2200萬元的追加撥款中，用於加強在香港境外宣傳的具體金額，仍待政府新聞處回覆。

▼政府斥資800萬元刊登廣告▼

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2018/19年度新聞處追加逾2200萬

據立法會資料顯示，2018/19年財政年度的賬目已經完成結算，若政府一般收入賬目下各開支總目的實際結算數字超出其原本的撥款，政府須向立法會提交追加撥款條例草案以填補差額。據2018/19年度追加撥款條例草案顯示，政府新聞處預算為約4.99億元，實際開支為5.22億元，追加撥款達2,216萬元。文件顯示，超出開支主要是，2018/19 年度公務員薪酬調整引致的額外開支，及加強在香港境外宣傳的額外開支。

▼6月網民眾籌全球報章刊登廣告▼

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政府於全球16份報章雜誌刊登廣告 費用達800萬

政府發言人回覆查詢指，一系列全球廣告由9月5日開始，於澳洲、北美洲、歐洲和亞洲共16份主要報章和雜誌刊登。政府新聞處投放有關廣告的費用約為800萬港元。刊登廣告的報章和雜誌的名字亦在網上公布。

政府發言人又指，連月來，外國傳媒不斷大篇幅報道香港情況。隨着行政長官林鄭月娥於9月4日公布「四項行動」，特區政府認為是適當時機由特區政府以真誠、坦率的態度向國際社會講解政府的看法。

廣告已羅列所有要點，特區政府希望強調：政府一直堅定不移地落實「一國兩制」；強烈反對有人意圖用暴力解決問題；政府真誠希望透過建設性和互相尊重的對話，讓社會表達和討論所有不滿和需要應對的議題，讓香港重回正軌。

而在2018/19年度，政府新聞處逾2,200萬元的追加撥款中，用於加強在香港境外宣傳的具體金額，仍待政府新聞處回覆。

網民6月籌得600萬元，於G20峰會期間，在全球各大報章刊登香港反修例連串運動的廣告。（美聯社）

▼10.19網民於尖沙咀展覽▼