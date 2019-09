【逃犯條例】政府於澳洲報章登廣告　形容大眾只看到其中一塊拼圖

修例風波持續,網民多次眾籌於海外報章登廣告。據《彭博》報道,香港政府於澳洲時間周四(5日)出版的《澳洲金融評論》(Australian Financial Review)刊登全版廣告,表示大眾看到的示威新聞,只是在錯綜複雜的社會、經濟和政治拼圖中的其中一塊,強調香港會自行解決問題,毫無疑問會復原,一向如是(We will no doubt bounce back. We always do.)。 《香港01》正就相關情況向港府查詢。

《澳洲金融評論》今日刊登一則政府廣告。(讀者提供相片)

今日《彭博》報道,香港政府於澳洲報章《澳洲金融評論》(Australian Financial Review)刊登一篇全版廣告,內容表示大眾觀看了不了有關香港示威的新聞,但形容相關訊息只是在錯綜複雜的社會、經濟和政治拼圖中的其中一塊(is just one piece of a complex social, economic and political jigsaw puzzle)。廣告指,問題需時解決,但會由香港自身處理,相信可以和平、理性的方法解決。

廣告提出數點,指一國兩制為香港長遠發展提供自由、開放的社會和經濟的憲法基礎。廣告又指,香港長久以來的示威,都是和平理性,拒絕以暴力解決現時的問題;而政府亦會與不同團體對話,尋求共通點,以和平方式解決問題。

廣告又提到,香港一直都是和平理性的社會,港人的強項正是以智慧解決問題,即使現時社會有紛爭,香港仍是安全、開放,與國際連接的經濟體。廣告強調,香港毫無疑問會復原,一向如是。(We will no doubt bounce back. We always do.)。