【逃犯條例】政府於澳洲報章登廣告　形容大眾只看到其中一塊拼圖

修例風波持續，網民多次眾籌於海外報章登廣告。據《彭博》報道，香港政府於澳洲時間周四（5日）出版的《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）刊登全版廣告，表示大眾看到的示威新聞，只是在錯綜複雜的社會、經濟和政治拼圖中的其中一塊，強調香港會自行解決問題，毫無疑問會復原，一向如是（We will no doubt bounce back. We always do.）。 《香港01》正就相關情況向港府查詢。

《澳洲金融評論》今日刊登一則政府廣告。（讀者提供相片）

今日《彭博》報道，香港政府於澳洲報章《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）刊登一篇全版廣告，內容表示大眾觀看了不了有關香港示威的新聞，但形容相關訊息只是在錯綜複雜的社會、經濟和政治拼圖中的其中一塊（is just one piece of a complex social, economic and political jigsaw puzzle）。廣告指，問題需時解決，但會由香港自身處理，相信可以和平、理性的方法解決。

廣告提出數點，指一國兩制為香港長遠發展提供自由、開放的社會和經濟的憲法基礎。廣告又指，香港長久以來的示威，都是和平理性，拒絕以暴力解決現時的問題；而政府亦會與不同團體對話，尋求共通點，以和平方式解決問題。

廣告又提到，香港一直都是和平理性的社會，港人的強項正是以智慧解決問題，即使現時社會有紛爭，香港仍是安全、開放，與國際連接的經濟體。廣告強調，香港毫無疑問會復原，一向如是。（We will no doubt bounce back. We always do.）。