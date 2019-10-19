【10.20遊行】九龍公園太空館明中午關閉　戲曲中心所有節目取消

民陣發起明日（20日）由尖沙咀遊行至高鐵西九龍站，警方發出反對通知書否決，公眾集會及遊行上訴委員會今日（19日）亦駁回民陣上訴，但料仍會有大批市民如常遊行。 鑑於近月遊行示威每每出現暴力場面，亦有人破壞政府建築物，康文署今日公布九龍公園所有設施、香港文化中心和香港太空館明日提早在中午關閉；西九文化區戲曲中心明日所有節目將會取消；馬會亦公布，包括油尖旺區在內的32間投注站，明日關閉。

周日遊行由尖沙咀梳士巴利花園集合，行至高鐵西九龍站。（資料圖片）

因文化中心提早關閉 歌劇《秋天奏鳴曲》取消

康樂及文化事務署宣布，由於預計明日（20日）油尖旺區或會出現特殊情況，區內九龍公園所有設施、香港文化中心和香港太空館將提早於明日中午12時關閉，以確保場地使用者的安全。由於香港文化中心將提早關閉，原定明日下午3時於大劇院演出的歌劇《秋天奏鳴曲》現告取消，有關的退票手續詳情將於稍後公佈。



康文署表示，因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全，市民在前往場地前應先致電有關場地或1823查詢。

太空館及香港文化中心明日提早在中午關閉。（資料圖片）

西九文化區管理局宣布，因應 明日可能出現的特殊情況，原訂於西九文化區戲曲中心舉行的所有節目將會取消，當中名括於下午2時在戲曲中心大劇院上演的《寶蓮燈》及下午3時正在茶館劇場上演的茶館劇場粵‧樂‧茶韻。

西九文化區表示，觀眾可保留門票，有待稍後於西九文化區網站公布有關安排。

馬會公布油尖旺區等的投注站，明日全日關閉。（資料圖片）

馬會32投注站關閉

另外，馬會表示，因應最新的情況，以及保障顧客及員工的安全，明天場外投注處的辦公時間將有特別安排，尖沙咀、油麻地、旺角、深水埗、灣仔、銅鑼灣、上環及沙田等地區，部份投注處明天暫停服務，而其餘場外投注處明天提早於下午6時暫停服務。馬會表示，會密切留意最新情況，以決定是否需要暫時關閉其他場外投注處，市民亦可使用其他投注渠道或前往其他地區的場外投注處。