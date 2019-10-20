【10.20遊行】政府強烈譴責「暴徒惡行」　強調警方定必嚴正執法

反修例風波持續，民陣原擬於今（20日）發起九龍遊行，雖未獲警方發出不反對通知書，但仍有大批示威者自發參與遊行，下午起多處發生警民衝突。 政府晚上表示，「蒙面暴徒」今日趁機在九龍各區堵路、肆意進行破壞，目標包括警署、政府設施、港鐵站等，更指鬧市中曾出現懷疑爆炸品，形容暴徒的行為「無法無天」。政府強調，警方定必嚴正執法，呼籲市民不應參與未經批准的遊行或集會。

晚上約9時50分，旺角站被縱火情況。（歐嘉樂攝）

政府晚上發聲明，批評「蒙面暴徒」今日趁機在九龍各區堵路及肆意進行破壞，目標包括警署、政府設施、港鐵站、與他們持不同意見的議員辦事處及他們選定的銀行和商店等。政府表示，多個建築物被縱火及投擲汽油彈，火勢猛烈，他們更在室內縱火，若火勢蔓延，後果不堪設想。

政府指，警方今日較早前曾截獲載有多枚汽油彈的汽車，鬧市中亦曾出現懷疑爆炸品，形容暴徒的行為「無法無天」，嚴重破壞社會秩序，罔顧他人安全、權利和需要，極不負責任，予以強烈譴責。政府又指，暴徒過去已多次在公眾遊行進行期間或完結後進行違法行為。政府強調，警方定必嚴正執法，恢復社會秩序，呼籲市民不應以身試法，參與未經批准的遊行或集會。