【陳同佳出獄】遭拒入台　學者：台方應審理　陸委會說法理據不足

涉嫌在台灣殺害女友的香港疑犯陳同佳，日前曾致函政府稱出獄後，願到台灣自首，惟台方對其採取入境管制，陸委會稱港府需將完整罪證交給台方，才會准許陳同佳等人入境，「不可能讓港府為所欲為」。 台灣國立成功大學政治學系港籍教授梁文韜今日（21日）受訪時稱，以常理判斷，疑犯在台灣犯案，若他願意回台灣，由台方審理亦很正常，他認為陸委會的理由不充分，難令人信服，又稱事件倘繼續發酵將對蔡英文政府不利。

梁文韜認為陸委會的理由不充分，台方應審理案件。（資料圖片）

梁文韜接受商台節目訪問時引述，陸委會要求港府提供足夠證據才讓陳同佳入境，原因是陳同佳並非一起興起，而是有預謀地犯案，香港有管轄權。梁文韜指按常理推斷，疑犯在台灣犯案，若他願意回台灣，在台灣審判是合理做法，他認為陸委會反駁的理由不充分，相信難以說服大部份人。

梁文韜認為，今次事件複雜在，出面勸喻陳同佳自首的牧師管浩鳴本身是北京巿政協委員，政治色彩太濃厚，梁建議港府應思考以什麼方式協助陳同佳自首，如找律師陪同入台以淡化政治色彩，減少政治聯想，或有助解決事件。

陳同佳案引發港府推《逃犯條例》修訂，演變成持續4個月的示威衝突，梁文韜指回歸根本，陳同佳案與《逃犯條例》根本無直接關係，港府當初亦只是借案件發揮，他認為現時台灣亦沒有正視台港缺乏司法互助之下、如何解決困境的問題。

台灣大選將於下年初舉行，梁文韜稱對陳同佳案對大選選情無太大影響，但指若事件繼續發酵，長久下去對蔡英文政府不利。