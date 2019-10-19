【逃犯條例】市民烽煙斥林鄭沒譴責警察暴力：陳同佳都有承擔過你

反修例風波6月發展至今，市民或被捕示威者控訴警察濫用暴力的個案屢見不鮮。行政長官林鄭月娥今日（19日）出席電台節目，有市民趁機在烽煙環節批評林鄭沒有「譴責過一句警察嘅暴力」，直言「陳同佳都有承擔過你」。

涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎後潛逃回港的陳同佳。（資料圖片／梁鵬威攝）

修訂《逃犯條例》草案已撤回，現時公眾最關注警方處理示威者手法的問題，聽眾林先生在節目中質疑林鄭想透過民生解決政治問題是妄想，批評反修例風波至今超過4個月，林鄭只讀標準答案的令他非常反感，「不斷講潘生潘太沉冤得雪、一個令人釋懷嘅結局，我覺得真係有少少虛偽」。

林先生形容，「十幾歲細路行出街被扑爆頭，完全可以係live（直播）見到，行過著黑衫、咩都冇做過都可以被速龍扑爆頭」，他反問林鄭「你有冇講過一句說話、你有冇譴責過一句警察嘅暴力」，批評林鄭只叫「警察自己查自己」，包庇「警暴」。

林先生認為，警察才是香港法治最大威脅，希望林鄭正視，「宜家個問題係陳同佳都有承擔過你，你明唔明？」

林鄭否認用民生政策解決各方面問題，堅持監警會畢竟有法律基礎，多年來亦處理到針對警方的投訴，今次並會深入研究一連串事件，她重申曾承諾當監警會認為在程序上有不足，她會認真、嚴肅跟進。

她指，香港首要是回復平靜，之後便會處理林先生提出的警暴問題。

有聽眾關注《施政報告》提出放寬按揭的措施，張女士指《施政報告》宣讀前仍有一絲希望，但事後覺得可笑，指放寬按揭成數實質非助年輕人上樓，而是想「托市」。她自言專業人士，月入4萬元，但她與丈夫合共收入若達8萬元的話，仍要用一半收入供樓，她不滿為何政府不處理樓宇空置和炒賣等問題，「將我哋本身冇辦法畀首期嘅問題轉移到去我們供不起樓嘅問題，你咁樣真係解決緊問題咩？你只不過將問題由A移去B，你唔係解決緊任何嘢事。

林鄭回應指，措施針對的是未有足夠首期的高收入組群，她建議張女士和其他市民應看香港整套房屋政策，惠及中等收入人士有「港人首置上車盤」（「首置」），基層則可租公屋，較有能力可用綠表買樓，之後亦有白表，「張女士或者可睇睇各種房屋支援制度」。