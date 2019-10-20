【陳同佳出獄】港府聲明否認政治操作　望台按一般自首處理

涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎的陳同佳因洗黑錢罪被判入獄，扣減刑期後最快於下周三(23日)出獄，香港聖公會教省秘書長管浩鳴日前(18日)向傳媒稱，已成功說服陳出獄後到台自首。港府今晚就陳同佳一案發聲明，強調陳到台灣自首純粹出於自願，並不涉及政治操作，又指樂意向台提供合法可行的協助，希望台方可按一般自願自首情況處理。

台灣殺人案疑犯陳同佳將於本周三（23日）出獄，並願於出獄後到台就殺害女友一案自首，有關消息傳出後，港府於今日(20日)晚上發聲明，稱坊間有關指陳是「被自首」、當中涉及政治操作的說法失實，強調其自首純粹出於自願。

台灣去年12月已就此案對陳同佳發出通緝令，台灣士林地檢署昨指出，由於陳同佳已被通緝，不符自首條件，無法因此獲得減刑，即使他赴台受查、審判，亦只能稱為「投案」。香港政府在聲明中表示，香港現時沒有法律容許將陳同佳移送台灣，也沒有法律與台進行刑事司法協作，故陳是自願自首，希望台方可按一般自首情況處理。

香港聖公會教省秘書長管浩鳴日前向傳媒稱，已成功說服陳出獄後到台自首。(資料圖片/陳浩然攝)

陳同佳現時因洗黑錢被判入獄29個月，台灣陸委員會昨曾表示，香港至今未提供該案任何在港證據，漠視應追訴殺人犯罪的執法立場，批評港方推卸責任、刻意放棄司法管轄權、別具用心。港府在聲明中強調，律政司已充分考慮警方的調查及全部證據，確認在香港並沒有足夠證據，控告陳企圖謀殺、「蓄意計劃殺人罪」等其他罪行，故對於有批評指政府調查不足、漠視追訴陳同佳殺人罪行、香港有司法管轄權而不應用等說法表示深切遺憾，形容有關說法是無中生有、憑空捏造。

政府又在聲明中指，陳同佳一案現時香港的司法程序已結束，陳不再上訴兼即將出獄，亦願自首，港府會基於陳的請求，協助作出相關安排，亦樂意向台灣提供合法可行的協助，如台方如在處理其自首中提出有關證據的請求，將會積極依法配合。