【10.20遊行】藍色水劑經冷氣機灑入餐廳　醫生：應棄受污染食材

反修例示威持續，警方多次出動水炮車驅散示威人群，亦會發射混入胡椒水劑的藍色水。警方昨晚（20日）其中一輪驅散行動中，一度將藍色水劑射向深水埗一間餐廳，水劑經冷氣機灑入餐廳內，有食客及員工感不適。 有呼吸科醫生稱，由於難以確保受污染的食物原材料已完全清理，建議餐廳考慮丟棄受污染食材，若不慎進食，可致嘔吐或腹瀉；若皮膚染上該些水劑，應盡快以肥皂水清洗。

許樹昌解釋，胡椒噴霧對呼吸道影響較大，水劑則主要停留在皮膚，或致灼傷。（資料圖片）

有傳媒報道，警方昨晚以水炮車驅散人群期間，將混有胡椒水的藍色水劑射向深水埗一間餐廳，水劑經冷氣機灑入餐廳內，食客及員工均感到不適。

中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌醫生稱，人一旦進食受污染的食物會引致屙嘔，若餐廳內的食物原材料受污染，難以清洗，亦無法確保完全清潔好，建議餐廳應考慮丟棄該批食材。若冷氣機遭水柱直接噴到，相信水劑已完全進入機內的濾網，應進行徹底的清洗，嚴重污染的話或需報銷。

許樹昌補充指，胡椒水與胡椒噴霧的影響相近，分別在於水劑主要停留在皮膚或衣服上，會灼傷皮膚；而噴霧的粒子狀則較影響呼吸系統，兩者共通點是透過刺激器官產生痛感。