【10.20遊行】食肆內看催淚煙水炮車　自動門突開　食客店員嘔吐

反修例風波持續，激進示威者與警方昨（20日）在油尖旺爆發連場衝突，彌敦道烽煙四起，水炮車發射加了胡椒水的藍色水，多處路段被染藍，波及兩旁商戶。 《香港01》記者今（21日）重返現場視察，發現彌敦道路面多段仍可見藍色水痕跡，部分商户外牆及招牌亦同告遭殃。有食肆員工表示昨眼見路上催淚煙瀰漫，路上都是藍色水，故留在店內與暫避，怎料自動門突開門，結果與留在店內的食客一同中招，吸入催淚煙，不適嘔吐。另一食店員工則需清理店鋪外藍色水漬，雙手及制服等沾上污跡，不滿防暴警察在示威者已散情況下仍然施放催淚彈及藍色水劑，是擾民做法，又大嘆無妄之災。

中午飯食嘅花枝丸都嘔返晒出嚟！ 彌敦道食肆女店員憶述昨日吸入催淚煙後嘔吐情況

油尖旺彌敦道一帶的南北行車線仍然殘留藍色水痕跡。（陳淑霞攝）

藍色水痕跡仍遺留未清

防暴警察昨出動水炮車及銳武裝甲車，沿彌敦道由尖沙咀推進至深水埗驅散人群，並多次噴出藍色水劑，多名途人「中招」，馬路兩旁多間商户亦不倖免。《香港01》記者今走訪油尖旺彌敦道一帶，南北行車線仍然殘留藍色水痕跡，亦有多灘水滴遺留，多間餐廳及零售店未及清理，外牆呈藍色一片。

部分中資商店包括小米專門店等昨遭縱火，以及其他受示威者破壞的中資銀行，則一片混亂，雜物散亂在地，工人加緊進行裝修。

受訪食肆員工昨意外吸入催淚煙，結果不適嘔吐，連中午吃過的食物都嘔了出來。（陳淑霞攝）

店員食客突「吸煙」 奔往洗手間清潔

一間食肆女店員表示，昨日餐廳照常營業，下午4時許，水炮車抵達，並有多架警車隨後，大部分食客聞訊匆匆結賑，部分食客則仍然留守，並隔着玻璃窗及門口觀望外面情況。

該女店員當時坐於門口附近位置，目暏水炮車發射藍色水柱一刻，餐廳門口遺下大攤藍色水，有持槍防暴警察亦步往行人路，發射催淚彈，豈料自動門突然打開，「催淚彈食到應一應」，她頓時感到喉嚨灼熱、眼睛刺痛，以及呼吸困難，其後更不適嘔吐，「中午飯食嘅花枝丸都嘔返晒出嚟」。她憶述，其他食客亦同感不適，並奔往洗手間清潔，「有家庭、亦有小朋友」，該餐廳其他員工見狀，迅速落閘，今天開舖前亦已進行徹底清潔。

該女店員指，今日喉嚨仍然多痰，如病症持續，稍後或會求醫，她無奈稱，「冇諗過返工都會出事，真係無妄之災。」

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彌敦道另一食肆昨日下午仍有營業，有員工指，雖然水炮車到達前已拉閘關門，但亦有吸入催淚彈，「唞唔到氣咁」。他們事後需作清理及善後工作，店外鐵閘如瀑布般流下藍色水劑，地上亦水漬斑斑，他們用地拖清理期間，多名員工的制服及鞋子不慎染藍，亦有員工沾染雙手，難以洗淨。

員工批評當時彌敦道已無示威者聚集，附近全是民居及商舖，不滿防暴警察仍然施放催淚彈及發射藍色水劑，認為是擾民做法。