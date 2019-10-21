【10.20遊行】時序重組　水炮車射清真寺　示威者警署大閘撒尿

民陣昨日發起九龍遊行，由下午一時三十分開始，在尖沙咀梳士巴利花園集會，然後遊行至高鐵西九站。然而，申請遭當局否決，民主派三名前立法會議員何俊仁、梁國雄、何秀蘭，聯同民陣副召集人陳皓桓承接遊行，以個人身份發起，呼籲市民上街。 警方於下午兩時已警告示威者正進行未經批准集結。有示威者在尖沙咀警署門口撒尿，另有示威者破壞油麻地港鐵站及吉野家、優品360等店舖等。而警方下午四時清場時，水炮車一度射中清真寺，令在場人不適，最終警隊高層晚上到清真寺交待。在深水埗又曾出現疑似爆炸品，最終虛驚一場。另外，今次有廉署分部亦遭噴漆。

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民陣召集人岑子杰近日街頭再被襲，大埔又有年輕男人因派發宣傳品，被內地男劏肚襲擊重傷。因此，九龍遊行此前備受關注。

13:00 重慶大廈冰水贈示威者 示威者警署大閘撒尿

集會未正式開始，已有逾千穿黑衣人士集結梳士巴利公園一帶，絕大多數戴口罩；部分人走出重慶大外馬路，佔據該段彌敦道，車輛被逼停駛。

由於早前襲擊岑子杰的人士為南亞人，因此曾傳出重慶大廈及清真寺會成為「示威熱點」，令人擔憂。然而，在重慶大廈有大批南亞人士為參與遊行人士預備正預備冰水。他們又在重慶大廈播放反對種族歧視的歌曲。同時亦有示威者於網上呼籲保護重慶大廈，有人與南亞人士擁抱。

遊行甫起步即佔用彌敦道近梳士巴利道一帶行車線。當行走至尖沙咀警署時，一批全身黑衣的示威者塗鴉警署正門，期間一名身穿花式襯衣、頭戴紅色鴨舌帽的男子，不發一言即上前與示威者打鬥扭作一團。男子被推開，在警署閘外徘徊，一度想離開但被示威者以雨傘指嚇。警方在警署內廣播，呼籲男子入內，男子隨即跑入警署內，期間被問是否香港人，均不作回應。

又有一名穿着黑衫黑褲的示威者，步上石級，走到尖沙咀警署的大閘外，然後背着傳媒的鏡頭在向住大閘撒尿，期間示威者還微微搖動股，讓媒體清晰拍到尿柱。

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15:00 清真寺中水炮 印度協會前主席被射中

示威者沿彌敦道向旺角方向前進，佔據向旺角3條行車線，而向尖沙咀方面則有大量汽車停駛。但之後警察於尖沙咀警署內，從高位向外發射催淚彈。在油麻地的遊行人士一度因尖沙咀施放催淚彈而奔跑。警察繼續在尖沙咀警署高位舉黑旗，並再發射一輪催淚彈。之後有示威者於港鐵旺角站縱火，現場火光熊熊。位於佐敦的廉政公署閉路電視、「廉政公署ICAC」同被清拆，門外被噴上「法治？人治？」等大字。

在警方於尖沙咀清場其間，水炮車一度駛向清真寺門前，並向清真寺噴水，閘內地上一片藍色，閘外保護清真寺人士亦被射中跌倒，清真寺和寺外人群包括印度協會前主席 Mohan Chugani、融樂會香港成員、多位市民及立法會議員譚文豪等，都被射中，要交往醫院驗傷。立法會議員譚文豪怒斥：「搞到成個清真寺都藍色，想畀一個咩signal（訊號）全世界！」期後有多名示威者及市民主動到場，為清真寺清潔。

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18:00 深水埗現疑似爆炸品

太子有水砲車射水，射中多名記者，《香港01》記者及鏡頭亦被淋濕。深水埗荔枝角道近雷生春，現場警察表示有疑似爆炸品。

至6時42分，有警員在亞皆老街多次往朗豪坊方向舉槍，其後裝甲車往油麻地方向前進，有警員在車上疑發射催淚彈，隨後水炮車也發射水柱。大批防暴警員再跑向上海街一帶，場面混亂，多次近距離向傳媒舉起胡椒噴霧。有經過市民向防暴警員投訴。

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19:00 示威者投擲大量汽油彈 水砲車再發射

有消息指警方在多個地區截查車輛，其中在大欖隧道轉車站，大量防暴截停巴士、上車搜查，並查看乘客隨身行李。另一方面，油麻地彌敦道示威者投擲大量汽油彈，警方亦發射大量催淚彈。部份警車包括水砲車及銳武裝甲車，在永安百貨對開掉頭回旺角。水砲車及銳武裝甲車再次駛至彌敦道及亞皆老街交界，並一度發射水柱。

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21:00 多間店舖受破獲 警察高層到清真寺

示威者破壞旺角港鐵站上標誌，又企圖拆毀鐵閘。旺角港鐵站D2出口被投擲汽油彈。旺角一間雜貨店「UNISO 優一尚品」被多名示威者闖入並大肆破壞，他們將部份的商品掃出店外並毁壞，拉下鐵閘，並噴上警告勿取去貨品的字句，之後就離開。旺角彌敦道北京同仁堂熏黑現濃煙。另外西洋菜南街的美心快餐再被五至六名黑衣示威者，破壞門外鐵閘。

另外，警察公共關係科高級警司余鎧均等人，於九時到達尖沙咀清真寺外。早前警方曾於Facebook承認誤射清真寺。約半個多小時後，警方與回教代表會面後，步出清真寺。多名警方高層包括余鎧均、網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑等，用布在清真寺閘內的欄杆，抹水炮車留下藍漬。眾人清潔時有多名人士在外喝罵他們。

一眾高層在清潔大約五分鐘後，在防暴警護送下離開，離開時未有回答記者任何問題。之後清真寺內的回教人士亦說：「不回應（No Comment）。」未有透露會面內容。據了解，油尖警區指揮官何潤勝等曾在清真寺道歉。

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23:00 警方、政府強烈譴責 旺角深夜清場

警方早前在FB表示示威者正於旺角、油麻地及深水埗多處堵路縱火。之後速龍部隊於旺角彌敦道清場，途中制服數人，旺角的示威者立即四散。現時仍有大批警員於彌敦道清除路障及推進。其後政府再發出聲明，表示「強烈譴責暴徒惡行」。

聲明指：「蒙面暴徒一如以往，趁機在九龍各區堵路及肆意進行破壞。暴徒的行為無法無天，嚴重破壞社會秩序，罔顧他人安全、權利和需要，極不負責任，特區政府予以強烈譴責。」又表示：「市民亦不應以身試法，參與未經批准的遊行或集會，以免讓暴徒有機可乘。」

之後旺角的水炮車警員警告散開，否則使用顏色水。之後水炮車在砵蘭街附近發射水炮，之後朝塘尾道方向前進。現場路面遺下藍色水漬。然而，警方離去後，旺角匯豐大廈對出的彌敦道路面又重新被逾百多名示威者及市民佔據。之後至凌晨一時，多架警車又到旺角清場，之後示威活動告完結。