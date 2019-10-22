政府改組自資專上教育委員會　首次委任兩名海外專家

政府今日（22日）公布改組自資專上教育委員會，首次增加兩名來自海外的專家；委員會繼續由運輸及房屋局前局長張炳良領導，新成員名單及職能將於11月1日生效。

張炳良掌改組後的自資專上教育委員會。（資料圖片）

政府今日公布自資專上教育委員會的新成員名單及職能，並指今次改組是根據2018年12的檢討報告內的建議，包括自資專上教育委員會應該就自資界別的發展提供策略和政策意見，包括促進、配合及協調自資界別在運作、質素和管治方面的發展所需的措施。

今次改組，政府首次委任兩名海外的專家，他們分別為Adrian Dixon 及 Mark Kamletm。

委員會改組後的主要職能，將為（i）促進自資專上院校之間在定位及開辦課程方面的策略性協調；（ii）就現行與任何其他進一步支援措施的準則及運作提供意見，從而向自資界別提供更佳支援；（iii）革新自資界別的整體規管制度，特別就《專上學院條例》（第320章）的修訂建議提供意見；以及（iv）提升自資專上界別的質素，包括提升自資界別的評審標準和做法。

新成員名單及職能將於11月1日生效。教育局局長楊潤雄說：「我們很高興張炳良教授能繼續領導委員會。新成員除來自本地專上和其他界別，還首次包括兩名來自海外的專家。」

翻查資料，兩名海外的專家Adrian Dixon 與Mark Kamletm，曾任本港大學教育資助委員會及質素保證局委員，以及大學教育資助委員會成員。