警察員佐級協會　怕人濫用選民登記冊起底　再求法庭頒令禁查閱

警察員佐級協會稱自反修訂《逃犯條例》示威開始以來，不少警員及其家人被「起底」及恐嚇，為保障私隱，入稟要求禁選管會發布，或讓公眾及候選人查閱載有選民姓名及地址的選舉登記冊。高等法院上周拒就此頒臨時禁制令，協會不服提上訴，高院今（21日）開庭處理。申請人的代表稱，網上亦愈來愈多針對警員及其家人的「起底」行動，而「起底」亦成為針對警方的政治武器，讓公眾查閱載有姓名及住址的選民登記冊，或會出現濫用的情況，有人或會用以追查警員的住址。

警方關注警務人員被起底情況，曾指有個人資料被張貼於網上或公眾地方。（資料圖片／警方Facebook專頁截圖）

申請人為警察員佐級協會，答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任及選舉事務處。

指網上流傳「接放學」言論

申請人的律師指，香港正陷於社會及政治的衝突，而且現時網上亦愈來愈多針對警員及其家人的「起底」行動，而「起底」亦成為針對警方的政治武器，有關行動對他們的安危構成實際風險，他們有可能因而受到實際身體傷害及情感傷害等，當中亦涉針對警員子女的情況出現，網上更有關於「接放學」的言論，望法庭可以對他們予以保護。

官：公眾查閱為促進公平選舉

律師又指，選管會將選民的姓名及地址均放在正式選民登記冊供查閱，有人或會透過資料追查警員的地址，有關資料或會被濫用及用以傷害警員及其家人，再者當中亦涉受憲法保障的私隱問題。雖然法官潘兆初提出，容許公眾查閱選民登記冊內容，用意包括促進選舉的公平性及公開性，但申請人認為，選民應可在不受干預下投票，令選民受到滋擾及攻擊也會影響選舉的公正。

案件編號：CACV489/2019