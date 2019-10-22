【逃犯條例】政府料按人頭補貼旅遊費　姚思榮：為旅行社渡過難關

財政司司長陳茂波今日（22日）下午4時將聯同商務及經濟發展局局長邱騰華、運輸及房屋局局長陳帆，公布第三輪支援企業措施。當中旅遊業有關的紓困措施將會由商經局、旅遊業界傾談後再向外公布，涉及開支20億元。 有業界消息指，當局擬資助港人參加旅行團外遊時，提供每人120元補貼等方案，強調主要以撥款資助業界為主，並非直接資助港人外遊，由於外界反應不一，並有不同揣測，業界大多「封口」。 旅遊業立法會議員姚思榮表示，據悉政府主要是向業界作出經濟資助，希望能為他們渡過難關，若未來推出如醫療券般的「旅遊券」，為旅客提供購物等優惠，相信會更著地吸引旅客到港消費。

港府將推出的新一輪關於旅遊界的紓困措施，主要為業界提供短期輔助、「搵生意」，並非直接資助港人外遊。（資料圖片）

有業界消息指，港府諮詢過業界意見後，傾向補貼港人買機票費用，每人120元，目標為保持航班客流量、業界就業及為港人提供外遊優惠。有旅行社代表指，政府早前有諮詢旅遊業界意見，估計紓困措施會同時針對外遊及入境團的旅行社，政府會對旅行團按人頭補貼，並設定上限，故並非直接補貼市民。

有消息指，雖然資助金額不大，但「有好過無，都歡迎政府為業界紓困。」為吸引旅客來港，政府將資助入住酒店，每人每晚約100元，不過需符合特定條件，強調大前題為協助本港業界「搵生意、保就業」，並非為港人提供外遊優惠。

姚：冀未來推「旅遊券」

旅遊業立法局議員姚思榮表示，了解到港府即將推出有關旅遊業界的紓困措施，主要是向業界作出經濟資助，希望能為他們渡過難關，「其實主要都係知而家業界情況作出相應措施，係想搵多啲生意為主嘅，過難關、過年關，因為事態至今已經半年啦，加上就嚟年尾，業界有一定影響。」

姚又指，相信業界與政府會繼續留意事態發展，若未來推出如醫療券般的「旅遊券」，為旅客提供購物等優惠，相信會更著地吸引旅客到港消費，但由於執行有關做法實際上會出現不少行政上的問題，故需要再多加討論才作考慮。

近日社會事件仍未解決，邱騰華早前表示，10月首兩星期下降已達至一半。（資料圖片/余俊亮攝）

邱騰華表示，對有關的旅遊紓困措施詳情，將會待旅議會等業界商討最終方案後再作交代，至於是否資助港人參加旅行團外遊時提供每人120元資料補貼，他重申現階段不作揣測，但強調現時最重要「保企業、保就業」，大前題為盡量能夠協助業界能夠「搵到生意」。

此外，邱騰華早前表示，旅遊業近年已反映出因社會問題引起經營困難，7、8月的旅客數字已下調3、4成，而10月首兩星期下降已達至一半，旅議會及旅發局等業界會商討可行方法，現時最重要是設法令生意回升，令業界不用裁員渡過難關。