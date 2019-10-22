葵涌醫院日間復元服務中心每月服務2,000人　精神病人可自選課程

葵涌醫院將加強推行精神病個案復康支援，主要服務嚴重精神疾病患者。該院日間復元服務中心於去年9月成立，由復元人士選擇復元課程，包括職場工作坊、興趣小組、預防復發課程等，中心每月服務超過2千名復元人士。 中心現聘用16名精神病康復者作「朋輩工作員」，思覺失調康復者嘉如是其中一員。她稱，在中心工作能「以自己經歷轉化成對別人嘅祝福」，感覺自己不再卑微，反而能以過來人身份為精神病患者表達意見。

葵涌醫院日間復元中心於去年9月成立，由復元人士主導，提供以復元概念為主的服務。葵涌醫院行政總監阮家興稱，中心每月平均服務超過2,000名復元人士，當中7成為嚴重精神病患者，3成為情緒病患者。

醫生：復元中心似自助餐，復元人士想揀做咩都得



葵涌醫院精神科專科副顧問醫生李靖國解釋，復元人士在中心有「復元5步曲」，首先由醫護人員評估病人情況，然後為他們作強項評估和設定目標，繼而讓他們自選復元課程，包括職場工作坊、興趣小組、預防復發課程等。隨後，復元人士會跟醫護團隊檢討進度，最後舉行卒業會議。李形容：「以前啲醫院好似茶餐廳，得A餐；依家復元中心似自助餐，復元人士想揀做咩都得。」

葵涌醫院行政總監阮家興（中）稱，中心每月平均服務超過2千名復元人士；當中7成為嚴重精神病患者，3成為情緒病患者。（李恩慈攝）

朋輩工作員：以過來人身份為精神病患者發聲

中心的一大特色是聘用精神病康復者作「朋輩工作員」，連同今年度增聘的6名，中心一共有16名「朋輩工作員」。思覺失調康復者嘉如便是其中一員，於葵涌醫院工作5個年頭。她稱，在中心工作能「以自身經歷轉化成對別人嘅祝福」，感覺自己不再卑微，反而能以過來人身份為精神病患者表達意見。

李靖國稱，聘請康復人士能讓院方更設身處地了解病人的真正需要，從而令服務更臻完善。

他指，中心的設備頗齊全，包括藝術「自」療房、廚房、職業治療房等，配合不同治療需要。藝術「自」療房讓復元人士繪畫，有助於表達情緒與發展藝術方面的長處。廚房主要用作家居訓練，包括煮食及園藝，訓練復元人士的自理技能及社交技能。李靖國說，中心會不定期舉辦烹飪課程、節慶食品製作活動等，讓居住環境欠缺廚房的復元人士大展身手，從而發掘煮食技能。

復元人士參與縫紉：覺得人生都可以有好多變化



至於職業治療房則設有文書部、縫紉部、工業部等，讓復元人士能裝備自己進入職場；工業部的裝配及打印工作亦是專為準備投身庇護工場的人士而設。患有思覺失調的淑韻正在勾織手工藝品，她曾經是住院病人，治療師建議她多做手工藝，她指：「原本以為係摺紙嗰啲小學雞嘢，後來發現勾織工作變化好多，譬如十字繡都可以織成唔同嘅圖案，令我覺得人生都一樣可以有好多變化。」

