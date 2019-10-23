【逃犯條例】政府一億元資助旅行社　出境團每人100元　上限6萬元

反對修訂《逃犯條例》風波持續，訪港旅客急跌，重挫旅遊業。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（23日）在香港旅遊發展局主席彭耀佳博士和香港旅遊業議會主席黃進達陪同下，會見傳媒，公布資助旅行社的政策。 邱騰華宣布，政府會推出旅行社現金鼓勵計劃，按人頭方式資助旅行社，並以過夜旅客計算，入境團每名過夜旅客可獲120港元資助，而出境團的旅客亦可獲100元，但每間旅行社設6萬元上限。

反修例示威衝突影響機場，機場申請臨時禁制令，旅客進入機場需要檢查登記證和證件。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

邱騰華表示，昨日（22日）上、下午仍與旅遊業界商討後，已大致完成計劃。入境團每名旅客可獲最多120港元資助，而出境團每名旅客亦可獲100港元，每間旅行社有500個名額，即上限6萬元，估計涉款1億港元。計劃會在11月內出台，至明年3月底，為期4個月。邱又指，料計劃可惠及85萬旅客，而如何用資助由旅行社決定。

左起：旅發局主席彭耀佳、商務及經濟發展局局長邱騰華、香港旅遊業議會主席黃進達。（胡家欣攝）

旅議會總幹事陳張樂怡表示，旅行社的生意因近月的示威活動備受打擊，而香港的持牌旅行社之中，97%為中小企，它們承受生意下滑打擊的能力相對較低，政府推出這個獎勵計劃，對它們來說除了可以起到鼓勵作用之外，相信在財政上亦可以提供到一些實際的幫助。

她強調，這是一個旅行社獎勵計劃，而非資助旅客的計劃。大部份旅行社的利潤一直以來都是偏低的，近期更甚，所以我好希望這些從政府得到的獎勵，可以真正幫補一下它們的收入。這次獎勵經營入境業務旅行社的資金來自旅發局，獎勵經營出境業務旅行社的資金。