【旅遊業重創】有賓館0%入住　協會會長：國慶後恐要棄牌轉劏房

反對修訂《逃犯條例》引爆連串警民衝突，激進示威者武力升級，警方水炮車也上場，一幕幕出現在這個曾被稱為最安全城市，重挫香港旅遊業，政府初步資料顯示，8月首半月旅客人次按年跌三成，到8月尾擴大至跌45%。 香港旅館業協會創會會長梁大衛本身經營10間旅館，現時將餘下的數所分店客人集中一所分店，不少會員指現時入住率僅不足10%，非常慘情。大部份為自家物業的他，慨嘆若仍未能平定事件的話，「真係要放棄個牌，壯士斷臂，改經營劏房啦！」 他又指業界會員給他「真死線」，指若10月、11月仍未回復，賓館業將連鎖式結業，「好多都係年輕人見有得做剛剛上車（開賓館），借銀行好多錢，現在咁就清袋、夢碎，仲要一身債！」

梁大衛指業界入住率約只有5%，有太子賓館老闆鬧他講得太好，因其賓館0%入住率。（鄭子峰攝）

我哋死線，唔係示威死線，我唔知會唔會死，10月1日唔復蘇，我地真係死，真係死人，執笠！ 香港旅館業協會創會會長梁大衛

▼9.1機場示威▼

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近年有不少青年貸款開賓館

近年旅遊業暢旺，受惠的不單是零售、交通等，酒店及賓館同樣成行成市，香港的正統賓館有超過一千間。梁大衛指，不少30多歲的青年，近年眼見賓館「有得做」，投資過百萬領取牌照入行做老闆，望能分一杯羹。

今個暑假，首次經歷重大「風暴」。梁說，不少年輕人租用舊樓大單位，經歷裝修、申領牌照，長達三年才開業，最少花上150萬，「佢哋好多30幾歲，啱啱儲到少少錢，幾個朋友夾埋再向銀行借錢去經營，佢哋最驚同危險，而佢哋亦係最驚嘅。」

梁續說，以他所知，不少賓館東主一向備有數個月的流動資金經營，有業界向他反映，「我哋死線，唔係示威死線，我唔知會唔會死，10月1日唔復蘇，我地真係死，真係死人，執笠！」。部份人擔心得以安眠藥入睡，又有抑鬱症徵狀，故替他們感到擔心，並預計今年底至明年初，相信有過百所賓館結業。「好多都話挨唔到嘅話就放棄創業，一世打工啦，但就要有一身債，有啲借成百萬！」

他又說，明白到旅遊業就算復蘇，亦要時間緩和，賓館亦未能即時受惠，所以希望示威潮結束愈早愈好，「畀我見啲酒店平，我都揀先啦，有剩先漏畀我哋，就算有都唔係即時啦！」

今年首六個月旅客人數都比過去兩年為高，在7月首見按年下跌，8月跌幅已知再擴大。

網民斥輸打贏要 「今年個個都一定蝕錢」

做生意有賺有蝕，梁坦言自己完全明白，並非「包賺」，對於近日網民對他們的抨擊，他即說，「其實佢哋都係香港年輕人，都係呢度大嘅，我明白無生意係必賺，但大家都唔係為賺大錢，佢哋都落手落腳做，都係辛苦錢，如果要咁話佢哋又唔公平。」他又指，不單單令創業者夢碎，不人員工亦會因此失業，實在「無辜」。

他又回應網上抨擊指他們近年「賺大錢」，輸打贏要，「大家以為日日都咁好景，次次節日前後都唔多客，因為大家都要儲數過嚟，真係賺錢就係個幾日。」他指每年5月、6月初為旅遊淡季，暑假一向為「谷靚盤數」，但今年暑假卻出現未能預計的衝擊，才感到擔心，「今年個個都一定蝕錢啦！我諗有四成。」

香港旅館業協會創會會長梁大衛說，業界會員給他「真‧死線」，指若10月仍未回復，多間賓館將要結業。（鄭子峰攝）

部份仲開到一兩間（房），我都只有一間（房），但有太子開賓館嘅老闆鬧我，話我講得業界「太好」，話得0%，無人嚟住呀！ 香港旅館業協會創會會長梁大衛

梁大衛上月底曾指業界有一成多至兩成入住率，但至今數字再度下調，直言約只有5%，「部份仲開到一兩間（房），我都只有一間（房），但有太子開賓館嘅老闆鬧我，話我講得業界『太好』，話得0%，無人嚟住呀！」部份年長的經營者可能要被迫退出，最差打算轉「做劏房」，「咁辛苦經營個牌，又唔可以改做時鐘個啲，真係要放棄個牌，壯士斷臂後改經營劏房啦！」

訪問時，特首林鄭月娥宣布撒回修例，為展開對話創造條件，梁即顯得「鬆一口氣」，「大家都只係要撤回，現在做到啦，收貨好返啦！」

但是否能夠因而平息事件，仍未知之數，事實上示威者仍四大訴求，林鄭已表明難以應允，昨日激進示威者連環毀壞港鐵車站及縱火，希望透過撤回修例以平息事件，恐怕癡人說夢。

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