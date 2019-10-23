【明日大嶼】陳帆：屯門南延線或連中部水域人工島　未交代走線

政府於2014年曾發表《鐵路發展策略2014》，提到會興建7條新鐵路，包括屯門南延線，而政府上周公布的《施政報告》，亦重提會盡快推展屯門南延線。立法會今日（23日）召開大會，有議員關注該線的發展，要求政府交代鐵路線詳情。 運輸及房屋局局長陳帆表示，屯門南延線或會連接中部水域人工島的鐵路段接駁，故發展時會要求港鐵在項目中預留位置接駁。對於今年曾有消息指，延線會於屯門游泳池增設一個鐵路站，陳帆表示，政府並無透過任何渠道及人士，提及任何關於延線的資料。

陳帆表示，屯門南延線或會連接中部水域人工島的鐵路段接駁，故發展時會要求港鐵在項目中預留位置接駁。（資料圖片）

陳帆今日回應議員口頭質詢時表示，政府已評估港鐵於2016年12月提交的屯門南延線建議書。他續稱，延線的走線需顧及對附近居民的影響，由於香港房屋供應緊張，而發展鐵路可能帶來潛在的房屋供應，考慮到項目的迫切性，以及當中的土地潛力，政府計劃在未來一年，要求港鐵就延線開展詳細研究規劃，務求項目早日動工。

陳帆指，屯門南延線項目或與中部水域人工島的相關鐵路段接駁，會要求港鐵在項目中，預留接駁位置。他又稱，人工島的鐵路連接完成後，或會改變屯門南延線乘客的出行習慣，西鐵線乘客可能分流至人工島的接連鐵路，不過他強調，人工島的相關工程不會影響延線的時間表。

政府於2014發布《鐵路發展策略2014》，建議興建屯門南延線。（《鐵路發展策略2014》）

對於早前有報道指，延線會於屯門游泳池增設新車站，陳帆強調，政府無透過任何渠道及人士，提及任何關於延線的資料。被追問走線的詳情時，陳帆表示，現階段未可透露更多資料，以免引起誤會。

工程界立法會議員盧偉國表示，《鐵路發展策略2014》是制定直至2031年的鐵路藍圖，問及陳帆是否有信心於2031年完成策略中提到的7條鐵路。陳帆表示，2031年只是初步的時間概要，並非既定時間表，實際完工時間會視乎社會發展、需求、房屋發展。