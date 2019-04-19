【上網電價】荃威花園擬安裝太陽能發電增收入　街坊批魔鬼在細節

近年不少屋苑有意參與中電「再生能源上網電價」計劃，雖然可就藉中電回購屋苑產生的太陽能發電電力，繼而增加屋苑收入，但未必人人認同。其中，荃灣荃威花園正就參與計劃向居民進行意見調查，惟被街坊質疑，計劃當中存「魔鬼細節」，認為屋苑法團未有交待收益去向，亦批評安裝太陽板會霸佔居民的公眾空間。有法團代表稱，計劃已經過多重考慮，對計劃落實持開放態度，歡迎居民提出建議。

最近荃威花園業主立案法團向居民發出一份意見調查，指有意參與中電「再生能源上網電價」計劃，並已委託專業工程師實地視察後，初步建議可在該屋苑二期平台，裝置192塊單晶硅太陽能板，預計發電功率為66.24千瓦特，可為屋苑帶來每年5萬元的額外收益，而中電回購價格保證期至2033年。

法團又稱，因太陽能設備為將由合資格電力工程承辦商提供，屋苑毋須支付任何費用，包括維修保養和意外保險等。業主可於4月30日或之前，完成問卷交予大堂意見箱內。據了解，調查結果將於5月初公布。

居民擔心，荃威花園二期平台的公眾空間被佔用。（受訪者提供）

可是，有街坊在網上提出質疑，認為當中存有不少「魔鬼細節」，包括未有交代收益存入什麼戶口，亦未有交代管理費和維修費，以及承辦商身分，又指安裝太陽板會佔用居民的公眾空間，亦增加空間使用的危險。

荃威花園法團成員趙恩來一再強調，現階段只屬純粹諮詢居民意向，仍未招承辦商招標。他又解釋，荃灣區內不少學校和屋苑都有意參與計劃，法團早於去年底已委託專業工程師研究計劃可行性。

對街坊的質疑，趙恩來逐一解釋稱，由於安裝太陽能板需配合天氣和環境因素，有關研究計算過去十年氣候，包括有關地區日照時間和下雨時間，認為在二期平台以往較少人出入的位置為最佳地點設置太陽能板，認為對佔用公眾活動空間的影響為最低。他亦透露，荃威花園考慮安裝的太陽能板與采頤花園、黃金海岸、朗豪坊和海洋公園屬同款型號。

對於安裝費用和收益細節，趙稱，由於自行安裝太陽能板需花費數以百萬元，故法團認為電力工程承辦商提供太陽能設備較為可行，由承辦商承擔所有安裝費、維修保養和意外保險等，而屋苑只需提供場地。至於回購收益則以屋苑與承辦商「二八分帳」，以裝置192塊單晶硅太陽能板產出的66.24千瓦特電力為基礎，每年回購收益可達25萬元，屋苑可獲約5萬元，有關收益全數落入法團戶口。

他又補充明白居民的疑慮，過去采頤花園在籌備初期亦有不少居民曾擔心太陽能電板產生輻射，頂層住戶怕受噪音和漏水等問題滋擾，最終采頤花園業主委員會，向全苑3,000伙住戶展開問卷調查，終得85%居民支持計劃，才落實計劃，而黃金海岸和匡湖居也有同類情況，並稱「歡迎大家提出意見，計劃落實與否由大家決定」。

政府較早前公布「再生能源上網電價」，由私人樓宇自行安裝太陽能發電設施，以每度電3至5元向民間回購可再生能源電力。新蒲崗私人參建居屋采頤花園為首批參與「上網電價」的屋苑，產出的可再生能源出售予電力公司。該屋苑同樣由計劃由承辦商全力出資，負責營運和維修，料每年售電收入逾百萬元。屋苑與承辦商「二八分帳」，管理公司每年獲分帳約20萬元。

至於全港的申請情況，環境局局長黃錦星書面回覆立法會議員質詢時稱，截至去年年底，中電共接獲超過1400宗上網電價申請，當中超過七成涉及在住宅處所裝設可再生能源系統，涉及非住宅處所的申請則佔逾兩成，但是只有78宗申請的可再生能源系統已接駁至中電電網，並正就所產生的電力收取上網電價，其餘約8成申請已初步批准。港燈則有逾60宗上網電價申請，當中約兩成的申請獲批，7宗申請的可再生能源系統已接駁至港燈電網，正就所產生的電力收取上網電價。