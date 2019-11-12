【長者房屋】項目營運一年　鄧耀昇開拓養老產業：個餅越來越大

面對人口老化日益嚴峻，各地均扭盡六壬應對；至於在寸金尺土的香港，善終更看似奢望。長者能夠在家安老固然理想，但更多的是被迫於老人院走過人生最後一段路。 陞域集團於去年推出全港首個長者房屋項目，背後的推手為新晉主席鄧耀昇。適逢入伙剛滿一年，鄧耀昇坦言入住情況理想，更切實達到在家終老的目標。 對於開拓銀髮市場，他直指「個餅越來越大」，目標更遠遠不止於發展「養老地產」。展望將來，他希望於整個養老產業打造新標準，更從多方面入手開拓市場，「我哋堅持唔係單單開一間、唔單止於養老地產，而係喺食物、科技，或者真真正整入到屋，參與到在家養老。」

長者房屋項目「蔚盈軒」踏入營運的第二年頭。（鄧倩螢攝）

由陞域集團於去年推出的「蔚盈軒」，位於九龍城聯合道，鄰近九龍城街市、九龍寨城公園，與聖德肋撒醫院亦僅5分鐘的路程，交通配套算是無懈可擊。鄧耀昇坦言了解長者抗拒被標籤，更擔心日後與社會、家人脫節。因此，長者房屋的選址經過細心考量，希望長者住戶能保持與社區聯繫，「行街市又好、shopping又好，繼續做幾十年來做開的活動；」他更笑言項目位置尚有一個優勢：「呢度個校網好好。」

根據政府統計處數字，香港於未來20年的人口將會急速老化，推算65歲以上的人口比例將由2018年的17.9%，升至2036年的31.1%。而到2066年比例將達到36.6%，意味著每2.73個人，就有1人為65歲以上的長者。面對土地供應短缺，長者住屋問題將日益嚴峻，截至2019年3月底，本港公屋平均輪候時間已高達5.5年，而長者一人申請者亦須等候2.9年。

鄧耀昇以不足40歲之齡、從父親「舖王」鄧成波手上接手集團。（鄧倩螢攝）

項目針對中產長者 「有長者每月用20萬請看護」

以不足40歲之齡、從父親「舖王」鄧成波手上接手集團，他深明社會創新的重要性。早於數年前留意到「銀髮市場」的可塑性，「依家（退休）嗰班財富、知識，甚至本身的計劃都好好多...越來越長壽、樓價越來越貴，總會為退休著想更多。」於推出「蔚盈軒」前，他們曾進行調查，發現有一班長者月花數十萬元，聘請多個看護照顧自己、甚至於私家醫院長租床位，「當醫院係服務式住、日日行動自如。」他坦言蔚盈軒定位針對這班中產、較有富裕的長者，為他們打造家一般的生活環境，同時能照顧他們對醫療服務的需求，「NGO與政府投放很多資源到中低價市場，佢哋基本上好似有無限資源...如果我哋走入去，會係同NGO、政府去比較。」

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看好銀髮市場 強調賺錢去保持延續性

「蔚盈軒」踏入營運的第二年頭，回顧首年的「成績表」，鄧耀昇認為無論於營運、市場認受性方面均屬正面。展望將來，他坦言「個餅會越來越大」，並會陸續出現老人院以外的營運模式。他們指出雖然未有視「養老產業」單單為一門生意，惟承認「好強調要賺到錢」，以維持其持續性，「再開第二間、第三間。」

鄧耀昇透露現時有部分長者房屋項目仍於補地價的階段，短期內未能推出市場。不過除提供長者服務式住宅外，他們亦考慮購買現有老人院，或以商業地方申領老人院牌照；同時打算將150萬平方呎的樓面面積加入發展銀齡社區配套。鄧耀昇指，他們希望從老人院、服務式住宅及銀齡社區等三方面建立養老產業。放眼將來，他們的最終目標更是成為產業的「先行者」，將更多相關的科技、政策帶入市場。