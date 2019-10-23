【逃犯條例】涉8.11非法集結3女被告　投訴曾被要求全裸搜身

涉嫌有份參與8月11日尖沙咀一帶的示威活動而被捕的17名人士，他們被控非法集結等罪的案件，今(23日)在九龍城法院再提訊，其中3名女被告今透過律師，投訴她們在案件首次提堂時，由警方押送她們到法院後，曾有女警在未有解釋下，要求她們全裸搜身，辯方已去信警方及懲教署等索取記錄。而眾被告所涉案件，控方透露警方仍需時調查，裁判官將案押後至12月19日再提訊，各被告准繼續保釋。

當日晚上約7時45分，速龍用了約5分鐘推進，攻佔尖沙咀警署外柏麗大道，拘捕多人，示威者退到彌敦道清真寺。（香港01記者攝）

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17名被告包括14男3女，年齡14至27歲，其中16人被控非法集結，另有1名24歲男子被控暴動罪。其中16名被控非法集結的被告，被指在本年8月11日，在尖沙咀柯士甸道與金巴利道之間的一段彌敦道，與其他不詳人士非法結集在一起，作出擾亂秩序行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕他們會破壞社會安寧。而24歲男子聶家寶，則被控於同日同地參與暴動。

3女被告投訴被要求全裸搜身

案中3名女被告的代表律師表示，3名女被告分別在8月13及15日被押送至法院提堂，到庭後有女警在未有解釋下，要求她們全裸搜身，辯方於9月已去信警務處、懲教署及法庭，要求披露法庭閉路電視片段及羈留室當值紀錄，法庭及懲教署已作回覆，警方至本月初才由律政司代為回應，並要求暫時不要披露程序，稍後會作回應。律師今在庭上要求法庭記錄在案。

裁判官准案件再押後，又因應個別被告要求，修改其保釋條件。由於有一名被告只得14歲，裁判官又下令不得報道任何可辨認該未成年被告的資料。

案件編號：KCCC 2120/2019