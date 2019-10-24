【馮永業案】馮保釋候上訴申請下月再訊　與妻微笑互豎拇指支持

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業就涉收取賭王姨仔51萬元作購買半山豪宅訂金一案中，早前被裁定公職人員行為失當罪成並被囚9個月，惟他不服定罪及判刑，申請上訴。馮今（24日）向申請保釋等候上訴，惟法官表示尚未有審訊時的謄本，難以處理申請，故押後案件至11月8日再處理申請。馮永業妻子馮程淑儀亦到庭支持丈夫，夫婦倆在聆訊完結後更互望微笑，並互向對方豎起拇指。

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀抽空到法庭支持丈夫馮永業。(李慧娜攝)

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本案原涉及2名被告，包括馮永業（55歲）及陳婉玉（62歲）。馮原被控公職人員接受利益罪及公職人員行為失當罪；而陳則被控向公職人員提供利益罪。二人就行賄及收賄脫罪，但馮就被裁定公職人員行為失當罪罪成，被判囚9個月。

與妻互投支持目光

已服刑約70天的馮永業身穿藍色恤衫出庭應訊，雖然馮在審訊時自揭與陳有達13年的婚外情，但馮的妻子，政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀仍對他不離不棄，今天亦有到庭旁聽。本日聆訊完結後，馮在返回羈押室前，更向妻子微笑點頭，並豎起拇指，馮程淑儀亦向丈夫投以支持的目光，也豎起拇指作回應。

馮最快料可於明年2月出獄

法官認為現時尚未有審訊時的謄本，難以判斷其上訴是否有可爭拗之處，暫無法處理保釋申請，故法官下令相關機構需要在2周內向法庭提供謄本，保釋申請押後至11月8日再處理。另外，辯方亦透露，扣除在獄中行為良好的折扣，馮即將在明年2月20日刑滿出獄。

案件編號：CACC295/2019