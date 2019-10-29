【逃犯條例】移民申請激增10倍　醫護界尤多　包括公院顧問級醫生

政府修訂《逃犯條例》觸發的政治爭拗及社會運動已持續逾4個月，早前中文大學一項民調發現，多達42%市民有移民外地的打算，數字是近年來最高。 有移民公司亦指出，今年6至8月的移民申請個案比去年同期激增10倍，當中較多是35至50歲的港人。移民公司負責人更透露，近月來申請移民者以醫護行業尤多，「可以1個醫生帶6、7個醫生一齊嚟（到移民公司），湧過嚟，好誇張﹗」而這些有意移民的醫生絕大部分為公立醫院醫生，當中更不乏在公院工作超過十年的顧問級醫生。

麥恒生指出，港人心儀移民之地以英國為主。 （歐嘉樂攝）

部分查詢移民者 即日付訂金

移民公司AIMS集團首席商務官麥恒生接受專訪時表示，今年6至8月共接獲約7,000人查詢有關移民資料，與去年同期相比增多了7、8倍，而申請移民的個案數目更較去年同期激增10倍，每月均有近百人申請移民，增幅十分顯著。他指雖然有意移民者沒有詳述為何有此決定，但他相信這波移民浪潮與社會事件有關。他更透露，近月港人移民心切，以往查詢移民資料後，約一星期後才會下決定，但近月查詢移民者，不少在當天已決定好是否移民，更同時繳付訂金。

麥恒生指出，近月有意移民者中約九成半為說廣東話的香港人，當中以35至50歲尤多，眾人心儀移民之地以英國為主。他解釋，英國主要語言為英語，教育、生活質素不俗，而港人亦不擔心英國脫歐帶來的不確定性，認為英國本就屬強國，「佢哋覺得最重要係生活同教育適合自己同仔女，香港人對英國比較熟悉，可以預計到移民後的大概情況。」他補充，雖然多了港人了解非英語系國家的移民方式，如葡萄牙、希臘，但就未必是港人最終的選擇。

麥恒生透露，近月申請移民者以醫護行業尤多，當中更不乏在公院工作超過十年的顧問級醫生。 （資料圖片／余俊亮攝）

近月有過百個醫護人員申請移民

談到近月申請移民者的背景，麥恒生透露，當中以醫護行業尤多，「可以1個醫生帶6、7個醫生一齊嚟（到移民公司），湧過嚟，好誇張﹗」他指其公司本主打醫護等專業人士，醫生、護士、中醫、脊醫、物理治療師等都是主要客戶，而近月就有過百個醫護人員申請移民，較以往增多。他續指，有意移民的醫生中約九成是公立醫院醫生，當中更不乏在公院工作超過十年的顧問級醫生，「好多人話有仔女，所以令佢哋想走。」而醫生大多會選擇澳洲、英國、加拿大作移民之地。

麥恒生表示，今年6至8月申請移民的個案數目較去年同期激增10倍，增幅十分顯著。 （歐嘉樂攝）

有家庭主婦想帶埋小朋友走​ 40歲以上的申請者較多

他亦分享一個有趣發現，就是近月有不少曾有案底人士申請移民，這批人並非在近月被捕，而是在1990年代曾犯案，擔心有案底會影響申請移民；而家庭主婦亦萌生去意，甚至寧願獨自移民，「有家庭主婦話想帶埋小朋友走，有人仲話自己走，話老公要留喺香港搵錢！」他並指，有公務員申請移民，但沒有警員透過其公司申請移民。移民方式繁多，麥恒生表示，以往申請移民者年紀較輕，多選擇技術移民，而近月40歲以上的申請者較多，部分人財力或不足以做投資移民，就會改為選擇營商移民，到外地自立門戶做生意，如從事餐飲業、金融科技業、零售業等。