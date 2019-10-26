房協綠怡雅苑延遲5個月落成　業主斥政府「報大數」　嘆大失預算

香港人「求樓若渴」，輪候公屋或抽居屋成為不少年青人上樓的目標。抽到居屋本應為開心事，但一等再等未能上樓，就令不少業主身心受到折磨。陳小姐（化名）2016年付首期購入沙田綠怡雅苑，初嘗做業主滋味，奈何早前收到香港房屋協會通知，屋苑的「關鍵日期」由今年底延至2020年5月中，令陳小姐頓失方寸，需要延長五個月租期。 房協回覆稱，就建築期內的惡劣天氣影響，修訂項目的關鍵日期，房協稱根據買賣合約條款，賣方須於新修訂關鍵日期前取得「滿意紙」，並於「滿意紙」發出後一個月通知業主完成交易，強調會密切監督工程進度，致力盡快完工。

業主陳小姐慨嘆房協突延遲樓宇落成，導致她大失預算。（林頌華攝）

「梁振英那時的施政報告說的建屋量、樓宇落成量「報大數」，數字上好像很多，但到目前為止都不能夠讓居民入住，根本是誇大數字」陳小姐對於樓宇延遲落成感到氣憤，她從2016年已經在等候居屋落成，抽到居屋固然興奮，但近日獲書面通知，因天氣惡劣，樓宇需延遲5個月落成。「房協又唔係第一日起樓，第一日知道每年都有雨水期，我覺得呢個只係一個藉口」她翻查合約，發現除天氣惡劣外，暴動亦有機會延誤關鍵日期，業主不會獲得賠償。

就房協延遲「關鍵日期」一事，陳小姐曾向帝怡區候選區議員求助，帝怡區為2019年新增選區，該區有三名候選人，分別為「沙田區政」謝潔泳、「民主黨」劉青及「民建聯」林港坤。陳小姐慨嘆因為自己未入伙，未為區內選民，僅劉青認真回應她的求助。記者曾致電三人，謝潔泳稱接獲一宗求助個案，劉青亦接獲多宗求助個案，二人亦分別去信房協，惟房協未有給予詳盡答覆，記者於截稿前未能聯絡林港坤。

房協稱沙田綠怡雅苑因天氣惡劣，需延遲落成。（資料圖片）

房協回覆表示，就建築期內的惡劣天氣影響作出評估及批准，將項目的關鍵日期修訂為2020年5月15日，而房協已於10月4日經律師發信通知所有買家。房協稱根據買賣合約條款，他們需於新修訂的關鍵日期前取得「滿意紙」，並於「滿意紙」發出後一個月通知業主完成交易，強調會密切監督工程進度，並致力盡快完工。

綠怡雅苑為房協於2015年12月以樓花方式推售的資助房屋，當時以市價七折出售予合資格人士，售價由260餘萬至627萬元，平均呎價7,700元。綠怡雅苑總共提供1,020個單位，分別有3座32至36層高的住宅，當中65%是兩房單位，其餘是一房及三房單位，面積介乎320至750平方呎。