團體指馬鞍山區內物價高企、欠消費選擇　促政府增建公眾街市

有馬鞍山居民關注組聯同不同團體舉行記者會，發表馬鞍山居民對增設公眾街市和臨時街市的需要。在約300名受訪者中，有超過九成認為「非常有需要」和「有需要」增設公眾街市。團體指反映居民對增設公眾街市的訴求非常強烈。

左起: DeMos馬民成員馮家德、天水圍社區發展陣線組織主任楊健濱、監察公營街市發展聯盟發言人陳淑淇。（蕭韻蕊攝）

團體昨日公布調查結果。該調查在7月至9月進行，有超過九成受訪者認為「非常有需要」和「有需要」增設街市，而馬鞍山警署旁第103區體育館旁邊，約6,900平方米的空地則有最多受訪者選為最適合設置街市的地方。

另外，有超過八成受訪者認為買餸「非常貴」和「貴」，亦有接近八成受訪者指購物選擇「非常不足夠」和「不足夠」。民間團體「DeMos馬民」成員馮家德指，區內有不少連鎖品牌，而馬鞍山區8個街市都由私人公司壟斷，有居民反映區內買餸昂貴，亦沒有足夠消費選擇，有時要跨區購物。他指，沙田區議會衛生及環境事務委員會的全體議員早前已一致通過《在馬鞍山增設公營街市及濕貨墟市》動議，可見地區對政府增設公眾街市的訴求已有強烈共識。

而由於公眾街市的落成需時，團體同時建議在短期內開放更多地方作過渡，例如以馬鞍山體育館廣場對出空地作墟市，並成立墟市基金，協助地區團體在區內設置可現金交易的墟市。

另外，監察公營街市發展聯盟發言人陳淑淇指，食物及衞生局必須盡快在馬鞍山覓地興建公眾街市，並恢復《規劃標準與準則》在興建街市上的指引，每一萬人需要設有約40至45個檔位。她指雖然這準則沒有法律效力，但規劃署在規劃時可按照指引，令「需求回歸政策」，而不是任由壟斷情況到失控時才作補救措拖。