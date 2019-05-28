【01驗區】安泰邨交通逼爆、街市罷市　入伙兩年多項配套未解決

入伙近兩年的安泰邨，一直被批評社區配套欠奉，令居民有如生活於孤島，不但交通配套不足，至區內出現逼爆情況，社福設施、學校更是欠奉。有社區幹事批評，配套落成的速度遲得離譜。

安泰邨自2017年6月中開始分四期入伙的，十一幢樓宇提供約有8500多個單位，當中一人單位數量較少。整條邨的認可人口大約有2萬5千人，住戶以核心家庭為主，長者人數亦較少。據房屋署提供給民主黨安達臣總幹事林冠存的數據，安泰邨現時的派匙率已逾99.9%：「我的理解是只有幾十個單位未取匙。農曆新年後至今，我想大約已有7成人口入伙了。」

街坊只評70 分 同批交通不方便

「環境不錯，但坐車就麻煩了一點。」搬入安泰邨一年的街坊葉小姐指，邨內有巴士線往旺角，但等候時間較長，而開往觀塘的巴士亦只有在早上繁忙時間服務，下午需徒步十分鐘到順天邨乘車。邨內除了店舖較少，她認為社福設施亦不足，「託兒服務或圖書館都沒有，最近也要去秀茂坪。」正因如此，葉小姐只給予安泰邨70分。

搬入安泰邨一年的街坊葉小姐指，邨內開往觀塘的巴士只在早上繁忙時間服務，下午需徒步到順天邨乘車。(楊凱力攝)

同樣給予70分的，還有遷入邨內半年的戴小姐。她滿意環境，惟邨內未有太多交通工具前往觀塘，早上繁忙時間巴士班次又無法配合她出門的時間，故需到順利邨乘車上班及送子女上學：「有小巴的話會方便一點，巴士只有上午行駛，但下午沒有，而且我見到(往藍田的)213M早上也排長龍。」因平日會在觀塘活動，故她會於觀塘買菜，較少光顧區內街市：「這邊選擇少，價錢也較貴。」

戴小姐亦表示，邨內未有太多交通工具前往觀塘，希望可開設小巴路線。(楊凱力攝)

未全數入伙 交通配套已「掹掹緊」

交通問題一直是安泰邨面對的困局。去年9月開學時間，邨內的巴士線及班次因無法滿足居民所需，令人潮一度湧到順天、順安及順利邨的車站，出現逼爆四順的情況。半年過去，逼爆情況得到舒緩，巴士公司已加密班次，並於早上繁忙時間加設開往彩虹站的213A、往觀塘的213B特別班次。不過，林冠存指特別班次的載客量現時並不理想，除了是因班次無法配合街坊的出門時間，亦與路線規劃有關：「以213B為例，很多街坊都說到觀塘都是上學、上班，但這巴士線不停學校附近，時間亦太早，最後的班次於早上8時已開出。」

雖然早上的候車情況不如去年誇張，但林冠存指近日觀察到214、88、213M、213X等行走安達臣的路線，又開始逼爆。「即使九巴已加密班次，早上的213D又開始上滿乘客、「打爆」，而以往甚少聽到逼爆的213X，都出現上不到車的情況。」不止是早上繁忙時間，傍晚下班街坊亦無法上巴士，故他認為九巴有需要繼續加密上、下午時段的班次。

民主黨安達臣總幹事林冠存指，不少行走安達臣的巴士路線近日又開始逼爆。(楊凱力攝)

安泰邨入伙率已達七成，交通配套仍是「掹掹緊」，令林擔心全數入伙後，情況會更嚴重：「交通問題可能一、兩個月後已打回原形。」

規劃出錯 邨內社福設施無影

入伙兩年，安泰邨已是有二萬多人生活的小社區，惟社福機構仍未進駐邨內，「最近要到安達邨，或鄰近的四順地區。」林冠存說，政府本來已在安泰邨內批出地方，讓基督教勵行會進駐，惟裝修及撥款方面出現問題，致機構何時能夠投入服務仍是未知之數，而邨內正興建的安泰邨服務設施大樓，未來亦只會為社署轉介的長者、殘疾人士及智障兒童提供服務，安泰居民未必能受惠。安泰社福設施欠奉，他認為是政府規劃失誤：「政府規劃時說安達、安泰是姊妹邨，所以認為安泰街坊可前往安達邨使用該處的服務設施，卻忽視了兩邨的距離。」

邨內正興建的安泰邨服務設施大樓，未來亦只會為社署轉介的長者、殘疾人士及智障兒童提供服務，安泰居民未必能受惠。(楊凱力攝)

幼稚園、小學未落成 學生或須誇區返學

社福設施不足，學童要在區內覓學位亦是問題。「這裏核心家庭佔多數，很多小朋友都是幼稚園、小學適齡學童，但安達臣的學校落成速度都不似預期。」林冠存指，2017年居民遷入，為子女覓學校轉校的高峰期，當時區內學位已不足，邨內亦未有幼稚園、小學，令部分學童需於到觀塘區學校就讀，部分人更需於區外學校就讀。

教育局於年初正式公布安泰邨兩間幼稚園的中標結果，其中間幼稚園已進行裝修及收生，希望可於下個學年營運。不過他擔心，幼稚園向教育局申請牌照會延遲，令開學時間推遲至今年年尾或2020年初，影響居民的部署。

邨內亦未有幼稚園、小學、中學，學童須於到觀塘區其他學校就讀。(楊凱力攝)

安泰邨一幅規劃作小學用途的地皮，早前被批予香港道教聯合會雲泉學校作原區重置，意味着即使有小學進駐，亦未必可為區內學童帶來新的學額：「觀塘學生人口多了，但學位數目沒有轉變。」加上瑪利諾中學於邨內重置的計劃，最快亦需於2022年才完成，「如安達邨入伙五年，邨內的聖公會聖約翰曾肇添小學今年九月始完成遷校。如入伙時小朋友要找小一學位，現在也升上小五，不用入學了。」

街市租金昂貴 罷市近兩月仍未解決

和不少新屋邨一樣，安泰邨的街市已交由外判管理公司管理，林冠存指街市的貨品種類一應俱全，「但價錢、質素上是否合乎街坊『心水』，我覺得這就見仁見智了。」他指不少街坊由長沙灣、深水埗搬至邨內，而小朋友在無法轉校的情況下，家長帶小朋友上學後，都會選擇到物價較廉宜的北河街街市買菜。

不過，街市的人流一直不多，舖租亦較領展旗下的秀茂坪街市貴，令商戶難以維持生計，亦認為管理公司沒有兌現承諾：「管理公司至今仍沒有穿梭巴士，接載鄰邨的居民前來購物，邨內亦沒有足夠的停車場泊位，所以商戶覺得受騙。」

街市人流疏落，加上租金昂貴，令商戶難以維持生計。(楊凱力攝)

近半商戶於4月上旬發起罷市要求減租，惟一直未能和管理公司達成共識，令原本6 日的罷市行動持續至今：「他們覺得罷市只是損失租金，營業反而損失人工和貨款。」他指，房署接下來亦會參與斡旋，希望可令街市可盡早恢復正常運作。

林冠存認為，在配套上未能支援居民日常生活的情況下，只會給安泰邨6、70分。(楊凱力攝)

各項配套不足 只值6、70分

各項配套不完備下，林冠存為安泰邨評下6、70分：「政府的配套上根本支援不了居民的日常生活。」他指並非認為新屋邨要建好所有社區配套，才讓市民入伙，但配套和入住率的增長速度的差距太大，林續斥道：「我不認為配套落成的速度，可以延遲得如此離譜。」