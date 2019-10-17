【冬季流感】本年度政府防疫注射計劃下周三展開

2019/20年度「政府防疫注射計劃」下星期三（23日）展開，衞生署衞生防護中心今日（17日）提醒，合資格人士應及早接種免費季節性流感疫苗，以應對冬季流感季節。「政府防疫注射計劃」將分階段於指定公立診所，為合資格的香港居民提供疫苗接種，包括領取綜援者、小學生、65歲或以上公立診所求診人士、安老院舍長者等。 醫管局將配合防疫注射計劃，下周三開始在各公立醫院及門診診所為合資格人士注射季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗。

「政府防疫注射計劃」將分階段於指定公立診所為以下合資格的香港居民提供疫苗接種： • 領取綜援或持有醫療費用減免證明書的孕婦可到衞生署母嬰健康院，或醫管局產前門診接種 • 領取綜援或持有證明書的六個月至未滿六歲兒童可到衞生署母嬰健康院，而六歲至未滿12歲兒童，可到學生健康服務中心接種。合資格小學生可致電學生健康服務熱線（2856 9133）預約 • 65歲或以上公立診所求診人士、領取綜援或持有證明書的50歲至未滿65歲人士，以及50歲以下有長期健康問題的人士、合資格醫管局住院病人（包括兒科）、合資格兒科門診病人，以及合資格智障人士和居於社區領取傷殘津貼的人士，可於公立診所／醫院覆診或住院期間接種 • 安老院舍長者、殘疾人士院舍院友、公營／院舍醫護人員、家禽從業員及養豬業人士亦可透過院舍或工作單位安排接種

本年度政府防疫注射計劃下周三展開。 （資料圖片／盧翊銘攝）

居於社區65歲或以上長者 可到普通科門診診所接種

居於社區的65歲或以上長者亦可由11月4日起，到醫管局普通科門診診所及衞生署指定長者健康中心接種。在院舍防疫注射計劃下，到診註冊醫生的資助額由每劑70元提高至100元；本年度並新增為留宿幼兒中心的留宿者及員工提供疫苗接種。



衞生防護中心發言人指，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。基於流感疫苗安全有效，所有年滿六個月或以上人士，除有已知禁忌症外，均應接種流感疫苗，保障個人健康。根據過往流行病學情況，冬季流感季節一般會在每年一月初開始，但來臨的確實時間不能預測。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種流感疫苗，預防季節性流感。



此外，「政府防疫注射計劃」和「疫苗資助計劃」亦繼續為合資格人士提供免費／資助肺炎球菌疫苗接種，以預防肺炎球菌感染。年滿65歲而沒有高風險情況的長者，可接種一劑二十三價疫苗，而合資格高風險長者若未曾接種肺炎球菌疫苗，則可接種一劑十三價疫苗，並在一年後補種一劑二十三價疫苗。「疫苗資助計劃」下，二十三價疫苗的資助金額為每劑250元，十三價疫苗的資助金額為每劑730元。

而醫管局則指，將配合防疫注射計劃，下周三開始在各公立醫院及門診診所為合資格人士注射季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗；季節性流感疫苗注射計劃，會分兩個階段展開，首階段會為合資格的公立醫院及門診病人接種流感疫苗；而第二階段將於11月4日展開，為所有65歲或以上居於社區的長者接種疫苗。

而由有關政府部門轉介的家禽或養豬從業員及從事屠宰家禽或豬隻行業人士，亦可由11月11日起到特定的22間普通科門診診所接受流感疫苗注射。



發言人呼籲，現時在專科及普通科門診定期覆診而又符合資格的病人，如覆診日期訂於政府防疫注射計劃期間，可以按原定覆診日期到診所接受注射；如果覆診日期在注射計劃期間以外，則可以在這段期間內，到所屬診所或致電所屬診所安排注射疫苗。

另外，醫管局亦已由10月9日開始為自願接受流感疫苗注射的員工提供防疫注射。