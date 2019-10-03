【冬季流感】疫苗資助計劃下周三展開　合資格者獲資助每劑210元

社會新聞
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早前有專家指出，今年的冬季流感或會提前於10月起爆發，衞生署衞生防護中心今（3日）提醒市民，2019／20年度「疫苗資助計劃」於下星期三（9日）展開，合資格組別包括50歲或以上人士、6個月至未滿12歲兒童、智障人士、孕婦等，合資格組別可到參與計劃的私家醫生診所接種獲資助的疫苗，計劃下所有合資格組別的流感疫苗資助金額為每劑210元。

合資格組別包括下列組別的香港居民：

• 50歲或以上人士

• 6個月至未滿12歲兒童（或小學生）

• 智障人士

• 領取傷殘津貼人士，不論殘障類別（即肢體殘障、精神缺陷、智障或其他情況）

• 孕婦

「疫苗資助計劃」合資格組別包括6個月至未滿12歲兒童。（資料圖片）

合資格組別可到參與計劃的私家醫生診所接種獲資助的疫苗，計劃下所有合資格組別的流感疫苗資助金額為每劑210元。衞生防護中心提醒，醫生應於診所入口附近張貼指定標誌，以及於診所內張貼顯示收費的價格海報。醫生名單及扣除政府資助後的收費已上載醫健通（資助）網站。

外展隊將到幼兒中心及小學接種疫苗
 
另外，「2019／20季節性流感疫苗學校外展（免費）——幼稚園／幼稚園暨幼兒中心／幼兒中心（先導）」及「2019／20季節性流感疫苗學校外展（免費）——小學」分別於10月9日及23日開始。衞生署外展隊或公私營合作外展隊，將到參與計劃的學校為學童免費接種疫苗。對於不會通過學校外展接種流感疫苗的合資格兒童，家長可以安排子女在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗。

衞生防護中心發言人指，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。基於流感疫苗安全有效，所有年滿六個月或以上人士，除有已知禁忌症外，均應接種流感疫苗，保障個人健康。根據過往流行病學情況，冬季流感季節一般會在每年一月初開始，但來臨的確實時間不能預測。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種流感疫苗，預防季節性流感。

「疫苗資助計劃」合資格組別包括6個月至未滿12歲兒童。（資料圖片）

此外，「疫苗資助計劃」亦繼續為合資格人士提供資助肺炎球菌疫苗接種，以預防肺炎球菌感染。年滿65歲而沒有高風險情況的長者可接種一劑二十三價疫苗，而合資格高風險長者若未曾接種肺炎球菌疫苗，則可接種一劑十三價疫苗，並在一年後補種一劑二十三價疫苗。二十三價疫苗的資助金額為每劑250元，十三價疫苗的資助金額為每劑730元。

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