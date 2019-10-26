【逃犯條例】珠海學院本地生畢業禮示威　內地生拉隊離場

反修例示威浪潮仍未平息，珠海學院今日（26日）舉行第69屆畢業典禮期間，多名應屆畢業生戴上口罩上台領取畢業證書後，高叫「光復香港、時代革命」口號。同時，台下亦有畢業生高舉「強烈要求譴責警暴」橫額，要求校方就警方在8月5日深水埗清場期間，發射的催淚彈擊中一名在場拍攝的珠海學院學生頭部，予以譴責。 有出席畢業典禮的應屆畢業生向《香港01》透露，校方未有干預行動，惟有10多名修讀項士課程的內地畢業生一度以普通話駁斥參與行動的畢業生，期後更拉隊離場以示不滿。

珠海學院今早於學院禮堂舉行第69屆畢業典禮。（珠海學院提供）

要求校方譴責警方擊中一名拍攝示威的學生

珠海學院今早於學院禮堂舉行第69屆畢業典禮，多名應屆畢業生戴上黑色口罩上台領取畢業證書，期間一度高舉「光復香港、時代革命」橫額，並高叫「光復香港」，隨即獲得台下多名畢業生回應「時代革命」。同時，台下亦有數名畢業生一同高舉寫有「強烈要求譴責警暴」的黑色橫額。

有在場應屆畢業生接受《香港01》訪問時表示，8月5日全港發起多區罷工集會，警方晚上在深水埗清場時發射多枚催淚彈，當中擊中一名在場拍攝的攝影師，該名傷者為珠海學院學生。

多名珠海學院應屆畢業在舉行畢業典禮期間，於台下高舉「強烈要求譴責警暴」的黑色橫額。（讀者提供之影片截圖）

學生要求見校長李焯芬

惟多名學生過往多日希望就事件與校方對話，但校長李焯芬一直以公務繁忙為由推塘，故他們希望藉今日畢業禮能夠見到校長，因此在台下拉起「強烈要求譴責警暴」的黑色橫額，促請校方能譴責警方使用暴力。

另外亦有畢業生表示，10多名修讀項士課程的應屆內地畢業生因不滿在場人士高叫口號並拉起橫額，一度以普通話駁斥並拉隊離場以示不滿。