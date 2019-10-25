【逃犯條例】中大成立五個支援小組　提供法律支援、處理休學問題

中文大學校長段崇智本月10日與學生會面後，上周五（18日）發表公開信，全文逾3,200字，稱會為在被捕期間遭不合理對待的學生提供協助。當中提到將會成立一個跨部門的迅速應變專責工作組 (Rapid Response Task Force)，就五大支援範疇成立分組，並邀請學生代表及校友加入。 中大今日（25日）就各個工作組提供更多詳情，5個分組將分別由兩位副校長吳基培及吳樹培、教務長余蕙卿擔任召集人。當中將會設立24小時法律支援熱線、24小時情緒支援熱線，及透過Telegram等通訊平台傳達資訊等。

中大校長段崇智，曾數次與學生對話，聽取被捕學生的聲稱被警察毆打、性暴力對待的經歷後，發公開信稱部份警涉不當暴力經查證後須譴責。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

中大指，因應社會紛亂及錯綜複雜的環境，校方成立一個跨部門的迅速應變專責工作組 (Rapid Response Task Force)，就五大支援範疇成立分組，包括「文化共融」、「學業支援」、「校園安全、保安及法律事宜」、「學生支援及心理健康」、「溝通與協調」。

設立24小時法律支援熱線

當中 校園安全、保安及法律事宜分組將由副校長吳樹培擔任召集人，將設立24小時法律支援熱線，並透過聯絡義務校友律師等，為學生提供法律支援。 學生支援及心理健康分組則由副校長吳基培任召集人，將加強現有24小時情緒支援熱線的服務，並為有需要同學安排精神科醫生及臨床心理學家提供協助，包括研究短期聘用不同文化背景的輔導員。

段崇智18日發公開信，全文逾3200字，指會為在被捕期間遭不合理對待的學生提供協助。（資料圖片）

學業支援分組處理休學問題

至於溝通與協調分組則透過不同通訊平台包括Telegram及微信等，傳送相關資訊及最新消息，確保大學成員獲得正確、及時及充分訊息的機會，避免在學習及校園生活上帶來障礙。 此外，由教務長余蕙卿擔任召集人的學業支援分組，則會集中處理學生逾期退選學科、暫時休學等問題。

而文化共融分組則廣納不同文化背景同學的意見，包括約8,000名非本地學生，促進融和及盡力在校園維護不同人士的權益。

中大指出，大學不是象牙塔，亦沒有防火牆，而事實上亦是社會的縮影，因此社會的紛亂自然影響校園，而社會的分化亦激化成員彼此之間的矛盾。中大希望可以透過平衡各方的意見，令大學不會變成政治角力的地方。