【逃犯條例】同一屋簷政見不一　學者：忌爭拗顏色　家長應表關懷

近日社會上的衝突持續，政治色彩少不免帶到家庭，家人間意見未必一致，容易產生磨擦。 香港樹仁大學社會工作學系系主任王鳳儀今日（27日）出席電台節目時表示，家長難以限制子女出入，若雙方意見不同，她建議家長切勿再爭拗「顏色」，而應表達關心，如提醒子女「出去要小心、唔好太夜返」等，讓子女知道即使未必獲父母支持，父母仍非常關心自己。

近日的「和理非」活動，不時可見家長帶同年輕子女參與。（資料圖片／李澤彤攝）

王鳳儀接受商台節目訪問時談及家長與子女溝通問題，她指自己接觸到的大學生亦會分享家庭內有不同意見，她稱作為家長，除非鎖起子女，否則無法限制子女的出入；遇有意見不合，她建議家長不再跟子女爭拗顏色問題，而是以言語表達自己的關心，如子女外出可提醒他們出外要小心、不要太夜歸家，務求令子女知道即使未必獲父母支持，父母仍很關心自己。

她又強調，與青年溝通應「眼到、耳到、口到、心到、手到」，以眼注視對方，用心聆聽，有需要時以擁抱鼓勵對方，方能真正溝通。

同場的家庭與學校合作事宜委員會家長委員崔日雄指出，子女有自己想法，父母應在適當時候提醒子女，若子女嫌煩、不願聆聽時，父母或需思考以其他方式再與其溝通。港大畢業同學會教育基金家長教育工作小組召集人戴健文則認為，家長要有耐心，若子女情緒較激動時，應先讓其宣洩完、冷靜下來再繼續傾談。