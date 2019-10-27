黃大仙地區康健中心能否2021年啟用　視乎房署鑽石山公屋落成進度

新一份《施政報告》提到，本屆政府任期料再增建6間地區康健中心，其中深水埗及黃大仙的中心已定選址，預計最快2021年啟用。 食物及衞生局局長陳肇始今日（27日）撰寫網誌稱，由於黃大仙區選址為房屋署於鑽石山第一期公共房屋發展項目，需待公屋落成後再裝修，預計在公屋項目落成後一年內啟用康健中心。

陳肇始在網誌中提及，自葵青地區康健中心於9月開幕後，曾多次親身到中心與使用服務的市民傾談，聽聽他們對服務的意見，亦很高興知悉他們對地區康健中心的評價十分正面，並同意中心的服務，例如健康講座、身體檢查等，均有助提高他們對「治未病」和慢性病（例如高血壓、糖尿病）的管理意識。

現時葵青地區康健中心核心團隊的專業人員目前包括6名護士、3名社工、2名物理治療師、1名職業治療師、1名藥劑師及1名營養師。地區康健中心會因應服務需求繼續招聘人手。同時，康健中心已展開地區網絡服務提供者的招募工作，亦歡迎葵青區及鄰近地區（荃灣、沙田及深水埗區）的服務提供者參與。

深水埗中心租用石硤尾邨重建計劃 黃大仙中心需待鑽石山第一期公屋落成

施政報告預計本屆政府任期內可增建6區的地區康健中心，其中深水埗區的中心會租用場房屋署石硤尾邨第六期重建計劃的商業設施的二樓，房署預計該設施可於今年下半年落成，連同營運機構招標及內部裝修等工作，陳肇始預計可在2021年啟用深水埗地區康健中心。

至於黃大仙區的中心，陳肇始指已在房屋署於鑽石山第一期公共房屋發展中預留位置，由於房署預計該項目於2020/2021年度落成，食衞局會在之後就設立康健中心進行內部裝修工程，預計可在公屋項目落成後一年內啟用康健中心。

餘下四區，分別是位於元朗、荃灣、屯門和南區的地區康健中心，陳肇始稱，由於設置地區康健中心的相關工程項目所需時間較長，參考葵青地區康健中心的經驗，計劃先以租賃方式設置地區康健中心，以期盡快在本屆政府任期內成立啓用康健中心。至於11區由非政府機構營辨的「地區康健站」，日後將會適當地過渡至當區的地區康健中心。陳肇始形容「時間確實相當緊迫」，會盡全力實現基層醫療健康規劃藍圖。