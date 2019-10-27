【10.27集會】男子疑影示威者大頭相遭私了　拒送院自行離去

反修例風波持續，有網民今日（27日）再度發起於尖沙咀集會，並走出馬路架設路障及多次縱火，防暴警察到場驅散，示威者流散至全港多區。晚上7時許，鐵港油麻地站C出口外有男子疑因拍攝示威者大頭相，遭示威者「私了」。消防救護車到場後，他拒絕醫治，在大叫「我自己返屋企」後離去，現場遺下身份證。

警方下午尖沙咀梳士巴利公園附近發射多枚催淚彈後，示威者四散，油尖旺區多處爆發警民衝突。晚上7時左右，有一穿黑色上衣的男子在油麻地文明里，近港鐵油麻地站C出口處，遭一批示威者「私了」，多名示威者對他拳打腳踢外，並有人使用縮骨遮​、雪糕筒路障攻擊他。他曾經試圖起身離開，遭到示威者「飛腳」踢到，倒地狀甚痛苦。

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男子稱「我自己返屋企」 留下身份證

該名短髮、身穿黑衣男子被多名示威者毆打，頭破血流，現場有義務急救員幫他處理傷勢。大約7時半，消防處的救護車到場，惟該名男子大聲呵斥現場救護人員，拒絕救護為他治理送院，起身後高呼「我自己返屋企」之後離去。

現場遺落該名姓張男子身份證，證件顯示其為香港永久居民，年約34歲。據現場人士表示，示威者懷疑該男子便衣警察，而他又拍攝示威者大頭相，因此遭到「私了」。

警方在晚上8時左右在Facebook專頁發布貼文，指曾有「一批蒙面暴徒在油麻地圍毆一名男子，男子倒地，頭部流血」。

男子頭破血流，有消防處的救護人員為其處理傷勢，惟其拒絕並離開。（鄺曉斌攝）

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