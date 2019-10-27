【10.27集會】政府強烈譴責非法行為　籲「遠離暴徒所在地點」

反修例風暴下，有網民今日（27日）發起「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」集會，示威者與警方爆發多次衝突，晚上再出現縱火事件，政府晚上「強烈譴責暴徒非法行為」。

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政府發言人表示，九龍多區有示威者非法集結，「暴徒」亦再次趁機出動，在各處大肆搗亂和縱火，嚴重破壞社會秩序，危害市民的生命財產，政府強烈譴責暴徒行為。

發言人提到，下午有示威人士在九龍多區非法集結，堵塞多條主要道路，對交通造成嚴重影響，亦有人攻擊警務人員；由傍晚開始，有蒙面暴徒毆打不同意見的市民，縱火焚燒商店和多個港鐵站入口，並向政府合署、警署及警務人員投擲汽油彈，嚴重危害在場市民及警務人員的安全。

政府發言人指，警方定必嚴正執法，制止以上違法行為，並將暴徒繩之於法，盡快恢復社會秩序。政府再次呼籲示威者不應以身試法，市民亦應遠離暴徒所在地點，保障自身安全。

工聯會：港府究竟何時才可還香港安寧平靜周日

工聯會今日發表聲明，批評「暴徒」再次在九龍多區到處縱火搗亂，港鐵、中資銀行及一些近日成為破壞目標的店舖及警署再次不能免於攻擊，「我們不禁要問港府：究竟何時才可拿出切實止暴制亂的有效措施，還香港一個安寧和平靜周日呢！」該會指整體利益和香港人的平安，實有賴港府的保護，不容別有用心暴徒的「攬炒」行徑而犧牲。

該會特別提及，「留意到一些標榜新聞採訪自由的所謂『記者」』阻礙警方的止暴行動」，指他們多次被警方警告，依舊作出不合作態度，「有同黑衣暴徒共犯之嫌」。