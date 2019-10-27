【10.27集會】催淚彈射入半拉閘藥房　店員：希望警察可以射準啲

網友號召今日（27日）在尖沙咀集會，警民衝突由尖沙咀爆到旺角。夜晚9時半左右，彌敦道近油麻地港鐵站附近有藥房，被射入一枚催淚彈，擊中貨架一盒維他命丸，藥房內瞬間煙霧瀰漫，店內一名店員在義務急救員的幫助下走出來。 獨自守護藥房而中煙的店員感到十分害怕，「希望警察以後射催淚彈可以準啲，唔好對住人或者舖頭。」香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，藥物大多密封性較好，基本不用擔心被污染。

催淚彈射入半拉閘的油麻地明寅藥房。（黃偉倫攝）

有示威者向警擲物 警射催淚彈還擊誤中副車

據了解，早前有示威者在彌敦道近港鐵油麻地站附近向警車投擲物體，有警員其後發射催淚彈還擊；惟催淚彈直接射入附近的明寅藥房的貨架上，射中放置維他命丸貨架，燒焦的彈殼仍在店內的貨架上。

催淚煙進入藥房後，整間藥房煙霧瀰漫。店內當時有一名店員，經過義務急救員幫助才走到店外。現場亦有人受傷，頭部包紮後，被救護員送上白車離去。

店員胡先生表示煙霧彈射入藥房內時，他很害怕，並希望警察可以射準一些，不要對着人或者店舖。（直播截圖）

「中煙」的店員胡先生，由急救員用生理鹽水洗眼。他表示，事發時當時店舖已經半拉閘，自己則在門口張望。催淚彈就突然之間射入店內，他當時感到十分害怕。他表示藥房當時只有他一個店員，老闆暫時還不知道情況，自己則不知道應該怎麼辦，「希望警察以後射催淚彈可以準啲，唔好對住人或者舖頭。」

藥劑師：藥物食品密封 遭污染可能低

催淚彈射入藥房，會否污染到店內的藥品呢？香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，藥物大多由玻璃樽或者錫紙包住，密封性較好，食品如奶粉、麥片、餅乾等亦有防潮包裝，基本不用擔心被污染。他表示，催淚煙的物質如同灰塵一般，藥房內中了催淚彈，事後則建議需用濕布將藥物、食品等貨品的表面擦乾淨。